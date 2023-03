Rau wie das Wetter im Waldviertel

(c) Caio Kauffmann

Nur wenige wussten bisher, dass Ines Dallaji auch selbst musikalisch aktiv ist. (c) Caio Kauffmann

Ines Dallaji, bekanntes Gesicht der österreichischen Musikszene, legt ihr Debütalbum mit ihrer Band Bad Ida vor. Erdiger Soul mit Bluesfundament: Am Freitag im B72, am Samstag beim Vinyl & Music Festival in der Ottakringer Brauerei.

Es gibt Gegenden, in denen der Blues gut gedeiht. In der malischen Wüstenstadt Niafuke etwa. Oder im Umland des schönen Flusses Mississippi. Und dann ist da noch das Waldviertel mit seinen grimmigen Wetterlagen.

Genau da, ganz exakt in Amaliendorf, wuchs die Sängerin Ines Dallaji auf. Früh nährte sie sich schon von den Gaben, die in der kargen Musiklandschaft nahe der tschechischen Grenze zu finden waren. Bluesclubs und Bluesfestivals wie jenes in Waidhofen waren ihre erste Schule des Hörens. Zum Gesang kam sie zufällig. Sie wollte Gitarre lernen, allein ihr Lehrer hörte sie lieber singen. Er gründete ein Duo mit ihr.