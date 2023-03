Lewis Hamilton: Formel-1-Star ohne Maulkorb

Lewis Hamilton wähnt sich zum Saisonstart „in glücklicher Position“, den Rücktritt ob fehlender Siege schloss der Mercedes-Star in Bahrain aus. Der achte WM-Titel ist seine Kurbelwelle.

Der eine strotzt vor Selbstvertrauen, der andere muss Fragen über die möglicherweise nahende „Pension“ erdulden: Unterschiedlicher könnte der Saisonstart für zwei Erzrivalen in der Formel 1 nicht sein. Titelverteidiger Max Verstappen, 25, fährt nach den vorwöchigen drei Testtagen als klarer Favorit in den Grand Prix von Bahrain (Start Sonntag 16 MEZ). Lewis Hamilton muss hingegen erklären, ob ihm der Job noch Spaß bereitet. Während der Brite gequält dazu lächelt, verzog Verstappen keine Miene. Was denn am neuen RB-19-Rennwagen besser sei als bei seinem Vorgänger? „Alles.“

Mercedes-Star Hamilton will nicht auf 2022 zurückblicken, das erste sieglose F1-Jahr, das er nur als WM-Sechster beging. Doch der Blick nach vorn ist ob der mäßig erfolgreichen Testfahrten auch nicht von überbordendem Optimismus geprägt – eher von Kampfgeist.