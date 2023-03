Der Whiskey-Pilz greift wieder um sich

(c) IMAGO/ZUMA Wire

Der schwarze Pilz wächst überall da, wo eine Menge Whisky lagert. Auch hier in Franklin County in der Nähe der Bourbon-Lagerhäuser von Buffalo Trace. (c) IMAGO/ZUMA Wire

In Tennessee lagern die Holzfässer von Jack Daniel’s. Für Anrainer hat der Whiskey einen unübersehbaren Nachteil. Er nährt einen schwarzen Pilz, der sich rasant verbreitet.

Neu ist das Thema nicht, seit Jahren klagen immer wieder Anrainer von großen Whiskey-Herstellern über ihre schwarzen Fassaden, Gartenmöbel und Straßenschilder. Verantwortlich für die Aufregung ist der sogenannte Whiskey-Pilz. Aktuell bringt Christi Long aus Lincoln County, Tennessee, das Thema wieder in die Medien. Sie besitzt in der Nähe von Jack Daniel’s Lagerhallen eine alte Villa, die sie als Eventlocation vermietet. Leider muss sie ihr Haus alle drei Monate mit einem Hochdruckreiniger und Chlor reinigen lassen, was den Pilz allerdings nicht davon abhält fleißig weiterzuwachsen.

Die BBC zitierte den Rechtsanwalt der Klägerin, Jason Holleman, wonach seine Mandantin vom zuständigen Gericht fordere, dass Jack Daniel’s keine Lager in der Nähe ihres Landsitzes mehr betreiben dürfe – oder der Whiskeyhersteller müsse diese mit Filteranlagen ausstatten, was das Unternehmen aber ablehne, um die Reifung des Whiskeys nicht zu stören. Melvin Keebler, Generaldirektor bei Jack Daniel’s, habe in einer Stellungnahme betont, sein Unternehmen beachte alle Richtlinien auf Bezirks-, Bundesstaats- und staatlicher Ebene hinsichtlich Planung, Errichtung und Betrieb der Whiskeylagerhäuser. Man sei dem Schutz der Umwelt und der Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten verpflichtet. Außerdem verwies er darauf, dass der Pilz keine gesundheitlichen Schäden verursache.

Einen kleinen Erfolg konnte Christi Long jedenfalls verbuchen. In einem Gerichtsbeschluss ordnete der Kanzler von Lincoln County, J. B. Cox, einen Baustopp für eine weitere Whiskeylagerhalle an, nachdem er entschieden hatte, dass das Genehmigungsverfahren nie vollständig abgeschlossen wurde.

Ethanol als Lebensgrundlage

Was hat es nun mit dem Whiskey-Pilz auf sich? Während die Getreidemaische über Jahre in den Eichenfässern vor sich hin gärt, entweichen kleine Mengen Alkohol, der ist neben Feuchtigkeit die Lebensgrundlage des Pilzes. Bekannt ist das Phänomen schon lange. Baudoinia compniacensis hat der Wissenschaftler James Scott den Pilz genannt, nachdem er ihn Anfang des Jahrtausends erforscht hatte. Besonders gut gedeihe Baudoinia compniacensis auf Oberflächen, die stark dem Sonnenlicht ausgesetzt seien, erkannte Scott. Und dann kann es rasant gehen. In weniger als einem Jahr kann der Pilz eine weiße Wand schwarz färben.

Das Thema mit den schwarzen Fassaden kennt man auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Ein Cognac-Keller am Fluss Charente in Jarnac, Frankreich. (c) imago/Bluegreen Pictures

Benannt wurde der Baudoinia compnianencis übrigens in den 1870er Jahren nach Antonin Baudoin, dem einstigen Direktor des Verbands der französischen Brennereien. Er hatte den Pilz erstmals in Cognac beobachtet, wo er das Gemäuer der Umgebung von Brennereien schwarz einfärbte.

