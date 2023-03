Nordische Kombination erfindet sich neu

Die Nordische Kombination kämpft gegen die Olympia-Streichung und ums Überleben. Renndirektor Lasse Ottesen arbeitet an Reformen.

Die FIS möchte die Nordische Kombination mit neuen Formaten und Weltcup-Orten, Entwicklungshilfe von großen Nationen für schwächere Länder und weitere Ideen zukunftsfit machen. Aufgrund der Nichtaufnahme der Frauen ins Olympia-Programm für 2026 und dem Gefährdungsstatus der Männerbewerbe ab 2030 besteht Handlungsbedarf. Das IOC bemängelt vor allem die seit langem auf nur wenige Länder bestehende Konzentration der Disziplin.

Seit Jahrzehnten prägen Norwegen, Deutschland und Österreich die Siegerlisten. Abgesehen von Frankreich, Japan, Italien und wenigen anderen Nationen ist die Sportart auf Weltklasseniveau quasi nicht existent. Sogar in Wintersportgroßmächten wie Finnland, Schweden oder der Schweiz bleibt es auf vereinzelte konkurrenzfähige Athleten beschränkt. In der erst 2021 ins WM-Programm aufgenommene Frauen-Kombi schaut es noch weniger differenziert aus.

Der Internationale Ski-Verband (FIS) muss und will gegensteuern. "Wir haben sowieso ein sehr, sehr spannendes Format und Konzept für die Kombination. Ich denke, man braucht nicht den Sport nicht total ändern, Kombination ist Kombination, aber selbstverständlich haben wir Ideen", meinte FIS-Renndirektor Lasse Ottesen bei der WM in Planica.

Neue Wettkampfformate

Zur Diskussion stehen unter anderem neue Wettkampf-Formate. "Wir haben im Kontinentalcup einen Supersprint getestet, wo man nur 800 m läuft mit Heats und danach dem Springen. Das werden wir analysieren und diskutieren. Single-Mixed-Team wäre auch sicherlich ein Vorschlag, den man auch im Sommer testen kann. Bezüglich der Formate sind wir in einem guten Prozess", so Ottesen.

Der Ex-Skispringer hofft außerdem auf mehr Weltcup-Orte für die Frauen. "Es sieht ganz ok aus. Der Prozess läuft Schritt für Schritt. Hoffentlich kann ich noch zwei Orte finden, damit wir einen noch besseren Kalender haben als diesen Winter." Für die Saison 2024/25 seien Stationen in Japan und USA denkbar.

Um mehr Nationen auf ein höheres Niveau zu bringen, soll es Kooperationen geben. "In Seefeld hatten wir eine gute Sitzung mit den Top-Fünf-Nationen. Da haben wir einen guten Prozess gestartet. Länder wie Polen, Lettland und Kasachstan müssen die Hilfe aber auch wollen oder annehmen." Der ÖSV soll den Polen auf die Sprünge helfen, Norwegen kooperiert mit den Verbänden aus Kasachstan und Lettland. "Ich denke, die ersten Schritte sind gemacht, wir müssen einen guten Dialog mit allen führen", sagte Ottesen.

Mehr Nationen gesucht

Der seit 2012 als FIS-Renndirektor verantwortliche 48-Jährige hofft mittelfristig auf höhere Nationenteilnehmerzahlen. Bei der WM in Planica waren es bei den Frauen elf, im Mixed-Teambewerb mit zwei weiblichen Teilnehmerinnen pro Land gar nur acht. Bei den Männern 15 bzw. 11. "Wir hoffen selbstverständlich, dass wir in den nächsten Jahren noch drei, vier, fünf Nationen dazubekommen. Ich denke, die Basis ist da, wir müssen nur weiter mit den anderen Nationen wie der Schweiz und der Slowakei arbeiten."

Nach einem rein norwegischen Podest 2021 kamen in Planica drei verschiedene Nationen auf das Frauen-WM-Podest. Ottesen sieht aber noch Luft nach oben. "Selbstverständlich könnte es besser sein. Hoffentlich kommen mehr Nationen dazu, dass man einen Kampf von fünf, sechs, sieben hat."

Eine Möglichkeit, mit IOC-Vertretern über die für die Kombi wohl überlebenswichtige Olympia-Zukunft zu sprechen, habe es in bei der WM noch nicht gegeben. "Bis jetzt waren keine IOC-Leute da. Aber wir sind in ständigen Diskussionen in diese Richtung." Hoffnungen setzt Ottesen auch in eine Sitzung von Athletenvertreterinnen am nächsten Freitag (10. März) in Oslo mit IOC-Sportdirektor Kit McConnell.

Innerhalb der FIS muss Ottesen mit dem alpin-affinen Präsidenten Johan Eliasch zurechtkommen. "Ich habe ihn hier getroffen und ein gutes Gespräch gehabt. Ich hoffe selbstverständlich, dass er auch die Kombi und die Nordischen Disziplinen unterstützt in der Zukunft - das ist klar, das brauchen wir", so der langjährige Renndirektor auf Nachfrage der APA - Austria Presse Agentur. Gefordert sei aber vor allem er mit seinen Leuten. "Den Plan müssen wir aufbauen, wir haben aber die volle Unterstützung im FIS-Council, und ich glaube auch, dass der Präsident da dahintersteht."