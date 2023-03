Graz macht den Anfang - bis zu 900 Teilnehmende wurden gezählt. In Wien sammelten sich Frauen, Männer und Kinder gegen 11.30 Uhr, um ab Mittag durch die Hauptstadt zu ziehen.

Der Wiener Demozug von „Fridays for Future“ hat sich kurz nach 12.30 Uhr in Bewegung gesetzt und ist über den Ring zum Rathaus marschiert. Aktuell gibt es einen längeren Stopp vor der ÖVP-Zentrale. Immer wieder ertönen die Sprechchöre: "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.“ Im Meer an Plakaten ist zum Beispiel zu lesen: "Langstreckenflüge nur für Insekten“ oder "Rettet die Welt! Jetzt!"

Unter dem Motto "Morgen ist zu spät" sind die Jugendlichen am zwölften weltweiten Klimastreik von "Fridays For Future" (FFF) unterwegs. In Österreich ist der Protest zuerst in Graz gestartet. Ziel der Teilnehmer ist es, Druck auf die Politik auszuüben, damit sie die Klimakrise stärker bekämpft. In Wien sammelten sich Frauen, Männer und Kinder gegen 11.30 Uhr, Salzburg vollendet die Demozüge um 15.00 Uhr vom Hauptbahnhof aus.

"Gemeinsam hinter der Wissenschaft." APA/Tobias Steinmaurer

Die Klimastreiks in Österreich sind insgesamt sind an neun Orten gemeldet. In Graz haben sich am Freitag 700 bis 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beteiligt, hieß es seitens der Einsatzkräfte. Sie hatten sich um 10.00 Uhr am Freiheitsplatz gesammelt und sind danach über die Hofgasse, Burg- und Opernring sowie die Herrengasse über den Hauptplatz zum Lendkai und die Keplerstraße wieder zurück zum Freiheitsplatz gezogen. Die Demonstrantinnen und Demonstranten ließen einmal mehr lautstark wissen: "Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut." Die Bildungsdirektion Steiermark hatte den weltweiten Klimastreik übrigens zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt, wodurch auch viele Schülerinnen und Schüler teilnehmen konnten. FPÖ-Bildungssprecher und NAbg. Hermann Brückl hielt diese Entscheidung für überzogen: "Die Schülerinnen und Schüler sollten vielmehr in der Schule den Umgang mit Flora und Fauna erfahren und die Lehrer sollten verstärkt die Jugendlichen für den Natur- und Umweltschutz sensibilisieren und begeistern."

Route über Parteizentralen der ÖVP und Grünen

Die Route in Wien startete vom Maria-Theresien-Platz in Richtung der Parteizentralen der ÖVP und der Grünen, um dann zum Ballhausplatz weiter zu ziehen. Insbesondere das seit rund 800 Tagen ausständige Klimaschutzgesetz ist allen heimischen Aktivistinnen und Aktivisten ein Anliegen. "Es ist viel zu heiß, es hat zwölf Grad in Wien", hieß es in einem Redebeitrag, "runter mit der Hitze, hoch für den Klimaschutz", skandierten die Teilnehmenden. "Der österreichische Automobilclub ÖAMTC warnte die Verkehrsteilnehmer in Wien im Voraus, dass wegen der Großdemonstration ab 12.30 Uhr mit Staus in der Innenstadt zu rechnen ist. Pünktlich wurde dann auch losmarschiert, "wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", lautete auch hier die Parole.

Nicht nur die junge Generation setzt sich gegen die Klimakrise ein: "Ich bin Oma und kämpfe hier für meine Enkel", sagte etwas eine Frau in Bregenz. Unter den Demonstranten ganz im Westen fanden sich auch Initiativen gegen Vorarlberger Verkehrsprojekte, etwa die S18 und die Tunnelspinne, sowie Befürworter der Verkehrswende. Die Kundgebung vor dem Landhaus begann dann mit rund 15 Minuten Verspätung, die Polizei zählte in einer ersten Schätzung 400 bis 500 Teilnehmer.

Greenpeace: „Raubzug nach Öl beenden“

Im Zuge des Protestmarschs in Österreich fordert Greenpeace die Regierung auf, "dem Raubzug nach neuen Öl- und Gasquellen durch fossile Konzerne" ein Ende zu setzen. Denn auch hierzulande würden laufend neue Lizenzen vergeben. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 glaubwürdig zu verfolgen, brauche es endlich ein starkes Gesetz, das den Weg heraus aus der fossilen Abhängigkeit ebnet.

Global 2000 informierte per Aussendung beim weltweiten Klimastreik in Wien und Klagenfurt vertreten zu sein und rief die Bevölkerung auf, gemeinsam ein Zeichen zu setzen. "Ein weiteres Jahr müssen wir auf die Straße, weil unsere Regierungen noch immer keinen echten Klimaschutz umsetzen. Zu verdanken haben wir das einigen wenigen Blockierern, die ununterbrochen wichtige Gesetze torpedieren und den Ausstieg aus schmutzigem Gas und Öl verhindern", wurde Agnes Zauner, Geschäftsführerin der NGO zitiert.

WWF Österreich wies gemeinsam mit dem Jugendnetzwerk Generation Earth auf den notwendigen Schutz wertvoller Ökosysteme im Kampf gegen die Klimakrise hin: "Wir müssen die wenigen verbleibenden Naturräume schützen und wo möglich zerstörte Natur wieder herstellen - nur so haben wir die Chance, die Klimakrise und ihre Folgen einzudämmen", sagt Thomas Zehetner, Klimasprecher beim WWF Österreich.

Bis zu 900 Teilnehmende in Graz

In Klagenfurt gibt es viele Assoziationen mit der Tagespolitiik. APA/Helmut Fohringer

Stehende Proteste vor dem Landhaus in Bregenz

In Bregenz gab es an diesem Freitag nicht den gewohnten Protestzug durch die Straßen, die Aktivisten und Aktivistinnen von "Fridays For Future" beschränkten sich auf eine etwa einstündige Kundgebung auf dem Vorplatz des Vorarlberger Landhauses. Laut Schätzungen der Polizei kamen rund 500 Teilnehmer, darunter viele Schüler und Lehrpersonen, denn die Bildungsdirektion hatte die Klimademo zur schulbezogenen Veranstaltung erklärt.

Weil nicht mit so einem großen Andrang gerechnet worden war, begann die für 11.30 Uhr angesagte Veranstaltung mit etwas Verspätung. "Raus aus Kohle und Gas", "Handel statt Reden" und "Klima ist wie Bier. Zu warm ist's scheiße" war unter anderem auf den Schildern zu lesen. "Extremwetterereignisse sind zum Alltag geworden", so eine Aktivistin, dennoch verfolge die Politik weiter klimaschädliche Projekte wie die Bodenseeschnellstraße S18. Bewege sich die Politik nicht endlich, "werden die Menschen den Wandel erzwingen", war eine Rednerin von "Parents for Future" überzeugt. Danach hielten die Demonstranten zwei Schweigeminuten ab, "weil alles gesagt ist". Nun sei es Zeit zu handeln, so ihre Forderung.

An der Demo nahmen auch der Naturschutzbund sowie weitere Initiativen gegen Verkehrsgroßprojekte und Befürworter der Mobilitätswende teil. Unter das Demovolk mischten sich zudem mehrere Landtagsabgeordnete, Landtagsvizepräsidentin Sandra Schoch und Landesrat Daniel Zadra (beide Grüne).

