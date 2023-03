Wasserwege, Weine und Urzitronen am Faaker See

Drucken

Hauptbild • Die Kanäle werden auch die Everglades des Faaker Sees genannt und lassen sich mit dem Kajak erkunden. • (c) MS Photography by Michael Stabentheiner

Die Region um den Faaker See abseits des Sommers erleben ist noch ungewöhnlich – lohnt sich aber nicht nur kulinarisch.

Um halb sieben Uhr früh gestellt sein oder doch ausschlafen? Wer die Dynamik von Hans Melcher – gerade 80 Jahre geworden – sieht, entscheidet sich schnell, ihm frühmorgens nach Klagenfurt zu folgen. Der Seniorchef des Hotels Karnerhof in Drobollach will am Benediktinermarkt einer der Ersten sein, wenn die Gourmandisen aus Kärnten, Slowenien und Italien einlangen. Kenntnisreich diskutiert der ehemalige Tourismusobmann des Landes dann mit den Standlern über Portulak – denn mit ihm wird er abends die Gäste überraschen. Salatservice mit Balsamico gehört zu den Ritualen des Karnerhofs.

Geschmack ohne Grenzen

Seit Jahrzehnten holt Melcher zwei Mal jährlich den Edelessig direkt aus Modena. Schon früh setzte die Küche des Viersternehauses auf die Köstlichkeiten des Alpe-Adria-Raumes. Den „Senza confini“-Pionier freut es, wenn er beim Marktrundgang sieht, wie bunt das Angebot geworden ist: Latteria-Käse aus Venzone in unterschiedlichen Reifegraden wird selbstverständlich neben Kärntner Schinkenspeck und slowenischem Wildfang-Branzino angeboten. Denn kulinarisch hat sich viel getan rund um den nur 2,2 km² großen See mit dem türkisblauen Wasser, seit man die alten Grenzen nicht nur auf der Landkarte, sondern auch im Kopf überwunden hat. Der Garten des Michael Ceron im nahen Faak, ein einziges Fest der Zitrusfrüchte – nicht nur aus Italien – ist ein Beispiel dafür. Spitzenköche und auch ­Spirituosenerzeuger aus ganz Österreich lieben die hier kultivierten Raritäten.