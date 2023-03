Fußball statt Poker: Maximilian Senft kann in Ried nicht bluffen

Einst in Las Vegas am Pokertisch, jetzt in Ried an der Seitenlinie: Maximilian Senft.

Ried wagt einen Neuanfang, um zu retten, was verloren schien in dieser Bundesliga-Saison: also wurde Maximilian Senft Cheftrainer. Er soll dem Tabellenletzten Schwung geben, nach Wunsch bereits heute gegen Austria (17 Uhr).

Der 33-Jährige stand davor beim Rieder Amateur-Team an der Linie. Mit im Betreuerstab ist Gerhard Schweitzer, der seine Erfahrung aus der „Beobachterrolle“ einbringen soll. Senft will, dass die Seinen an ihrer „Verhaltensweise“ werkt, „aggressiv und dynamisch Bälle erobert“.

Austria kennt er aus seiner Zeit als Videoanalyst unter Thomas Letsch in der Saison 2018/19. Er war bei WAC, Barnsley, SC Pinkafeld oder Chefcoach im Frauenfußball, er ist also ein versiertes Blatt.

2014 saß er bei der Poker-WM in Las Vegas. Er spielt Texas Hold'em und gewann als Elfter 565.000 Dollar. Jetzt haben Aufstellungspoker und Tore Vorrang. „Geblufft“ wird später.

(fin)