Aktuelle Hochrechnung: SPÖ verfehlt 40-Prozent-Ziel, ÖVP überrascht

Die SPÖ verliert unerwartet deutlich, die ÖVP legt entgegen aller Prognosen zu. Die Grünen und die Neos verpassen den Einzug in den Landtag einmal mehr. Die „Presse“ berichtet live.

428.929 Kärntnerinnen und Kärntner waren heute aufgerufen, die Machtverhältnisse im 36 Plätze umfassenden Kärntner Landtag neu zu bestimmen. Und sie überraschten damit wohl so manchen Meinungsforschenden, denn: Die SPÖ verliert unerwartet deutlich - sie stürzt um rund neun Prozentpunkte von fast 48 auf rund 39 Prozent ab. Ihr Juniorpartner in der Landesregierung, die ÖVP, legt entgegen aller Prognosen zu und sichert sich Platz drei ohne Schwierigkeiten. Für die FPÖ und das Team Kärnten gibt es ebenfalls Zugewinne, während Grüne und Neos am Einzug ins Landesparlament scheitern. Der Liveticker zum Mitlesen: