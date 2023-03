Jetzt live: Färbt sich Kärnten rot-blau? Wie tief fällt die ÖVP?

Live

In Kärnten steht heute die Koalition aus SPÖ und ÖVP auf dem Prüfstand. Neos und Grüne zittern um den Einzug in den Landtag. Die FPÖ ist entspannt, der heimliche Sieger des Tages könnte Gerhard Köfer heißen. Die „Presse“ berichtet live.

Der erste Sonntag im März könnte die Machtverhältnisse im 36 Plätze umfassenden Kärntner Landtag durcheinanderbringen: Die Grünen und die Neos könnten (wieder bzw. erstmals) in das Landesparlament einziehen, die FPÖ der SPÖ deutlich an den Kragen rücken – und das Team Kärnten als heimlicher Sieger aus dem Urnengang hervorgehen. Die ÖVP hingegen dürfte Mühe haben, den dritten Platz zu behalten. Ob sich diese Prognosen bewahrheiten, entscheiden 428.929 Kärntnerinnen und Kärntner – und das früher denn je: Bereits um 16 Uhr ist diesmal Schluss. Das bedeutet: Wenige Minuten später soll eine erste Trendrechnung vorliegen, gegen 17 Uhr ist die erste Hochrechnung zu erwarten. Aber bevor es so weit ist: Wer tritt überhaupt an? Und wie stehen die Chancen? Die Antworten gibt es im Liveticker: