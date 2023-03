Wird Kärnten wieder rot-blau? Erobert Köfer Platz drei?

Im südlichsten Bundesland steht heute die Koalition aus SPÖ und ÖVP auf dem Prüfstand. Neos und Grüne zittern um den Einzug in den Landtag, während die FPÖ entspannter Zweiter werden könnte. Die „Presse“ berichtet live ab 14 Uhr.

Der erste Sonntag im März könnte die Machtverhältnisse im 36 Plätze umfassenden Kärntner Landtag durcheinanderbringen: Die Grünen und die Neos könnten (wieder bzw. erstmals) in das Landesparlament einziehen, die FPÖ der SPÖ deutlich an den Kragen rücken – und das Team Kärnten als heimlicher Sieger aus dem Urnengang hervorgehen. Die ÖVP hingegen dürfte Mühe haben, den dritten Platz zu behalten. Ob sich diese Prognosen bewahrheiten, entscheiden 428.929 Kärntnerinnen und Kärntner – und das früher denn je. Nicht nur, dass in den zwei größten Städten, Klagenfurt und Villach, die Wahllokale schon um 7 Uhr öffnen, vielerorts schließen sie schon um 12 Uhr. Auch das landesweite Wahlende findet zu unüblich früher Stunde statt: Bereits um 16 Uhr ist diesmal Schluss. Ein weiteres Novum: Wahlkarten dürfen erstmals nicht mehr in „fremden“ Wahlkreisen abgegeben werden.

Zu erwarten ist damit nicht nur die erste Hochrechnung kurz nach 16 Uhr, sondern auch ein neuer Briefwahlrekord. Da letztere Stimmen erstmals bereits am Wahlsonntag ausgezählt werden, sollte noch heute Abend ein vollständiges Endergebnis vorliegen. Nur dann, wenn über die Maßen viele Briefwahlstimmen abgegeben werden, könnte es dennoch bis Montag oder Dienstag dauern. Doch bevor es so weit ist: Wer tritt überhaupt an? Und wie stehen die Chancen?

Kein Land war in der Vergangenheit in puncto Landeshauptmann bzw. Wahlsiege so bunt wie Kärnten. (c) Presse

Landeshauptmann Peter Kaiser schrammte 2018 mit seiner SPÖ mit 47,94 Prozent knapp an der absoluten Mehrheit vorbei – ein Abstand, der sich in seinem dritten Antreten als Spitzenkandidat heuer vergrößern dürfte. So sagen dem Marathonläufer Umfragen zwar immer noch Platz eins, jedoch nur noch um die 43 Prozent voraus. Ein Wert, mit dem er durchaus gut leben könne, wie der 64-Jährige im Wahlkampf zu betonen suchte: Er möchte lediglich mehr als 40 Prozent erreichen, gab er aus – und setzte dafür in den vergangenen Wochen auf Schneemänner, rote Herzen und gleichfarbigen Nagellack, anstelle von klassischen Plakaten. Sowie auf eine klare Ansage: Er wolle mit allen Parteien sprechen und schließe eine Koalition mit keiner Partei aus – auch nicht mit der FPÖ.

Erwin Angerer geht im südlichsten Bundesland erstmals als Spitzenkandidat ins Rennen und könnte die 22,96 Prozent der FPÖ von 2018 verteidigen. Sie scheint in Umfragen gar auf diesem Wert festgefahren. Dem 58-jährigen Bürgermeister von Mühldorf und Nationalratsabgeordneten, der seit 2021 an der Parteispitze steht, reicht das nicht: Er will Kaiser als Regenten ablösen und schielt auf eine Mehrparteienregierung. Im Wahlkampf gelang es ihm mit dieser Parole allerdings nicht, groß von sich reden zu machen – sehr wohl der Freiheitlichen Jugend, die in einem Posting vor einer „Slowenisierung“ warnte. Angerer verteidigte die Aktion, während sich sein blauer Parteikollege, Ex-Landeschef Gerhard Dörfler, empörte: „So ein Gedankengut hat in einer Partei nichts verloren.“

Als dritter Anwärter auf den obersten Posten in der Landespolitik brachte sich Gerhard Köfer ins Spiel – dessen Team Kärnten Meinungsforscher einen großen Gewinn voraussagen. 2013 wurde der ehemalige SPÖ-Politiker (der in einem internen Machtkampf Peter Kaiser unterlag) mit dem Team Stronach – dank Proporzregelung – Landesrat in Kärnten. 2018 verteidigte die Partei, damals noch unter dem Namen Team Kärnten, mit 5,67 Prozent den Verbleib im Landtag. Nun könnte die Truppe, um den 62-jährigen Bürgermeister von Spittal an der Drau, der sich im Wahlkampf als Sänger versuchte, von zuletzt fünf auf bis zu 15 Prozent zulegen – und damit Platz drei erobern.

Auf diesem Rang – sowie als Juniorpartner in der Landesregierung – befindet sich derzeit noch mit 15,5 Prozent die ÖVP. Ihr drohen allerdings herbe Verluste: Den Prognosen zufolge dürfte es für den Neo-Frontmann Martin Gruber, trotz Zuhilfenahme des plüschenen TikTok-„Grubärs“ und der für einen bürgerlichen Politiker eher unkonventionellen Motivation, die Privatisierung des Flughafens Klagenfurt zurücknehmen, nur Platz vier werden.

Ein hartes Pflaster ist Kärnten nicht nur für die Volkspartei, sondern auch für die Grünen, die bei der vergangenen Wahl hochkant an die SPÖ verloren und in der Folge aus dem Landtag geflogen sind. Sie landeten bei mageren 3,12 Prozent, Parteichef Rolf Holub nahm seinen Hut, Matthias Köchl übernahm, musste aber 2019 wegen Schlepperei-Vorwürfen der italienischen Justiz zurücktreten. Seither fungiert die Biobäuerin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer als Landessprecherin. Umfragen prophezeien jedoch auch ihr nur vier Prozent – zu wenig für den Einzug ins Landesparlament.

Schwierig wird das (erstmalige) Knacken der Fünf-Prozent-Hürde auch für die Neos: Die Partei, die 2018 nur auf 2,14 Prozent kam, war damals mit Markus Unterdorfer-Morgenstern ins Rennen gegangen, nun versucht der Klagenfurter Gemeinderat Janos Juvan sein Glück. Er möchte vorrangig der ÖVP und der SPÖ Stimmen wegnehmen, hielt es dafür aber als einziger Spitzenkandidat nicht für nötig, beim traditionellen Faschingsumzug in Waidmannsdorf aufzutreten. Zuletzt wurden ihm vier Prozent vorausgesagt.

Ebenfalls auf den landesweiten Stimmzetteln stehen heute die „Vision Österreich“ von Rechtsanwalt Alexander Todor-Kostic, eine Partei, die aus der impfkritischen MFG (Menschen Freiheit Grundrechte) hervorgegangen ist, und das „Bündnis für Kärnten“, eine freiheitliche Splittergruppe. In nur zwei Wahlkreisen tritt zusätzlich die „Liste Stark“ rund um Spitzenkandidat Johann Ehmann und in nur einem Wahlkreis die KPÖ mit Karin Peuker an.

