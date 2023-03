Diät soll süße Zeit für Krebs beenden

(c) IMAGO/ingimage (via imago-images.de)

Auf Zucker zu verzichten könnte eine Tumorbehandlung unterstützen. (c) IMAGO/ingimage (via imago-images.de)

Die Kraftwerke der Zellen arbeiten mit Zucker. Lässt sich das Wachstum von Tumoren bremsen, wenn man ihn weglässt und durch fettes Essen ersetzt?

Wenig Kohlenhydrate, viel Fett: Die sogenannte ketogene Diät ist in den vergangenen Jahren zu einem der vielen Trends auf dem Ernährungssektor geworden. Der Ersatz von Zucker, Nudeln, Brot und Mehl durch fettreiche Lebensmittel wie Nüsse oder Butter soll gesünder, fitter und natürlich auch schlanker machen. Und in den einschlägigen Foren wird die Hochfettdiät auch als wirksame Waffe gegen Krebs gepriesen.



„Aus Befragungen wissen wir, dass Patienten, die auf ketogene Ernährung umstellen, ihre Lebensqualität als besser empfinden. Aber es gibt zu einer möglichen Wirkung bei Tumorerkrankungen keine verlässlichen klinischen Studien“, sagt Barbara Kofler, Leiterin des Spezial- und Forschungslabors an der Kinderklinik der Salzburger Landeskliniken. Die Biochemikerin ist mit ihrer Expertise Teil des Teams von Young Hope, einem Forschungszentrum, das sich mit seltenen Stoffwechselerkrankungen und Entwicklungsstörungen bei Kindern befasst. „Wir beschäftigen uns seit Langem mit Erkrankungen, bei denen die Kraftwerke der Zellen – die Mitochondrien – eine wesentliche Rolle spielen“, erklärt Kofler.

Mechanismus ist gestört