Bewohner in Pflegeheimen sind oft adipös

Hierzulande Betreute haben im Mittel fünf Erkrankungen.

Den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflege- und Altersheimen in Österreich geht es – im internationalen Vergleich – schlecht. Das ergab eine Untersuchung des Instituts für Pflegewissenschaften der Med-Uni Graz, für die Daten aus den Niederlanden und aus Großbritannien hinzugezogen wurden.



Primär schaute sich das Team um Franziska Großschädl Adipositasbefunde einer Stichprobe von 21.836 zum größten Teil über 80 Jahre alten Menschen an. Schon dabei zeigten sich deutliche Unterschiede: 17,1 Prozent der Betreuten aus Österreich waren adipös, aber nur 14,9 Prozent der niederländischen und 13 Prozent der britischen Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohner. Zudem fiel der Anteil der Menschen mit starker Adipositas hierzulande höher aus. Ein problematisches Körpergewicht führt jedenfalls überall zu einer früheren Aufnahme in Pflegeheimen.

Viele Herz-Kreislauf-Kranke

Darüber hinaus offenbarte die vor Kurzem im International Journal of Older People Nursing erschienene Studie auch, dass die österreichischen Betreuten im Mittel fünf Erkrankungen hatten. Jene in den Niederlanden hatten hingegen im Schnitt drei, jene in Großbritannien nur zwei. 71 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner österreichischer Pflegeheime wiesen etwa eine Herz-Kreislauf-Erkrankung auf (Niederlande: 47,1 Prozent, Großbritannien: 23 Prozent).



Auch bei den psychischen Erkrankungen liegt Österreich mit 41,1 Prozent vorn (Niederlande: 22,1 Prozent, Großbritannien: 15 Prozent). Limitierend für die Vergleiche ist allerdings die teilweise unterschiedliche Organisation des Pflegewesens (z. B. privat oder kommunal) in den drei Ländern, was unterschiedliche Bewohnergruppen mit sich bringt. (APA/cog)