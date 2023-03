Unmögliche Chemie in Tirol

Der Tunneleffekt erlaubt chemische Reaktionen, für die eigentlich die Energie nicht reicht. In Innsbruck gelang es erstmals, das experimentell zu prüfen.

Ein Quantenteilchen – und welches Teilchen ist kein solches? – lässt sich nicht zuverlässig auf Dauer einsperren. Daran schuld ist der Tunneleffekt, der sich mit schlichten Worten so erklären lässt: An keinem Ort ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen sich dort aufhält, gleich null. Auch nicht auf der anderen Seite einer Barriere. Mag diese noch so hoch sein, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit überwindet das Teilchen sie, auch wenn seine Energie eigentlich zu klein dafür ist. Wobei man nicht sagen kann, ob das Teilchen die Barriere überspringt oder irgendwie „unten“ durchschlüpft, die Quantenphysiker präferieren das zweitere Bild und sprechen von Tunneln.



Dieser Effekt spielt etwa beim radioaktiven Alphazerfall eine Rolle: In einer Welt, in der die klassische Physik regiert, müsste das Alphateilchen für immer im Kern bleiben; der Tunneleffekt erlaubt, dass es ihn verlässt. Es gibt auch chemische Reaktionen, in denen der Tunneleffekt eine Rolle spielt. Da die Gleichungen der Quantenphysik aber notorisch schwer zu lösen sind, kann man diesen Einfluss kaum exakt quantifizieren. Es sei denn, man nimmt Reaktionen mit besonders einfachen Atomen. Also am besten Wasserstoff (H), der ja nur aus einem Proton und einem Elektron besteht, und seinen schwereren Bruder, das Deuterium (D), das dazu noch ein Neutron im Kern hat (was für chemische Reaktionen kaum eine Rolle spielt, aber zur Unterscheidung dient).

Reaktion läuft sehr langsam

So kam Roland Wester vom Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik der Uni Innsbruck auf die Idee, anhand einer Reaktion, an der nur H- und D-Atome beteiligt sind, die Theorie des Tunneleffekts experimentell zu prüfen. Die Reaktion lautet: H2 + D ? H– + HD. Die Physiker um Wester untersuchten sie bei einer so tiefen Temperatur, dass den Deuterium-Ionen eigentlich dafür die Energie fehlt. Tunneln macht's trotzdem möglich, freilich nur sehr selten. In der Sprache der Chemiker: mit einer sehr kleinen Geschwindigkeitskonstante. Wie Wester & Co. in Nature berichten, ist es nach jahrelanger Arbeit gelungen, diese zu messen – mithilfe einer sogenannten Ionenfalle. In dieser, so Erstautor Robert Wild, „gaben wir möglichen Reaktionen circa 15 Minuten Zeit und bestimmten dann die Menge der entstandenen Wasserstoff-Ionen.“

Noch erfreulicher ist, dass die so gemessene Geschwindigkeitskonstante gut zur Vorhersage von theoretischen Physikern passt. Solche haben 2018 errechnet, dass es nur bei einem von 100 Milliarden Zusammenstößen von H2 und D– zu einer Reaktion kommt. Das bestätigen die Innsbrucker nun. Und erklären sogar eine Abweichung bei hoher H2-Dichte: durch einen bisher unbeobachteten Aufheizeffekt in Ionenfallen.



So wurde erstmals die Berechnung einer Reaktion mit Tunneleffekt experimentell bestätigt. Wieder einmal eine feine Leistung von Quantenphysikern in Innsbruck.