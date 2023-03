Widerstandsfähige Wohngemeinschaft von Bakterien

In Tulln und Wien untersuchen Forschende, wie Biofilme Lebensmitteln schaden. Ein aktuelles Projekt zeigt in Betrieben der Nahrungsmittelproduktion, wo diese hartnäckigen Bakterien-Kolonien sitzen, wie man sie vermeiden und damit die Umwelt schonen kann.

Biofilme begleiten unser Leben, auch wenn wir sie nicht immer entdecken. Im Inneren von Quietschenten, im Eck der Duschkabine oder auf glitschigen Steinen im Bach: Die schleimigen Beläge sind wissenschaftlich hochinteressant. Ein Projekt des Zentrums FFoQSI (Austrian Competence Centre for Feed and Food Quality, Safety & Innovation) in Tulln, das von der Technologie-Agentur Tecnet unterstützt wird, widmet sich den „Wohngemeinschaften von Mikroorganismen“. Martin Wagner (Abteilung für Lebensmittelmikrobiologie, Vet-Med-Uni Wien und FFoQSI) beschreibt, wo Biofilme und die darin lebenden Keime zu Problemen führen: „Fast überall, wo Flüssigkeiten fließen, bilden sie sich in toten Enden, Dichtungen, Biegungen oder Ventilen. Die Bakterien produzieren selbst diese Matrix, die sie gegen Angriffe von außen schützt, und haften fest an Oberflächen.“



Sei es im Katheter oder Venflon in der Humanmedizin, in Leitungen von technischen Anlagen oder in Betrieben, die Lebensmittel produzieren und verarbeiten. Letztere liegen im Projekt „Biofilm Recognition“ des FFoQSI im Fokus, weil in Biofilmen auch Keime stecken, die krank machen oder der Haltbarkeit von Nahrungsmitteln schaden. Wagner erklärt: „Biofilme haben drei Lebensphasen: Zuerst das Ansiedeln, dann das Aufbauen der Matrix und schlussendlich die Metastasierung. Diese wird schnell zum Problem, weil der Biofilm ,Flankerln‘ loslöst, die sich ausbreiten und woanders ansiedeln. Wir untersuchen, an welchen Oberflächen frische Biofilme weniger gut haften und wie man das Verschleppen der Verunreinigung verhindern kann.“



Seine Kollegin Kathrin Kober-Rychli, die Ende 2022 den Wissenschaftspreis des Landes Niederösterreich erhielt und Expertin für Listerien ist, betont: „Jeder Beitrag, um Verderbskeime und Krankheitskeime einzudämmen, hilft dem Umweltschutz.“ Die Forschenden wollen vermeiden, dass Lebensmittel im Müll landen: der Umwelt zuliebe und auch, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. „Die Bakterien produzieren diese stabile Matrix, damit Nährstoffe nicht nach außen verloren gehen“, sagt Kober-Rychli. Zudem schützt der Biofilm wie eine feste Mauer, durch die weder Desinfektions- und Reinigungsmittel noch Antibiotika dringen. Daher braucht es mechanische Kräfte, um die hartnäckigen Beläge loszuwerden.



Das Team fand in den bisher untersuchten Betrieben immer an irgendeiner Stelle solche Biofilme. Die genetischen Analysen zeigen, dass sie alle ganz unterschiedlich sind. „Bis zu 20 Arten von Mikroorganismen stecken in einer Matrix. Die Zusammensetzung ist sehr divers: innerhalb eines Betriebs, aber noch vielfältiger zwischen Fleisch verarbeitenden Betrieben, Molkereien und z. B. Produzenten von Tiefkühlgemüse“, sagt Kober-Rychli. Wagner fügt hinzu: „Wir sind Sicherheitsspezialisten und wollen verstehen, wie die Biofilm-Gemeinschaft organisiert ist und welche Überlebensstrategien die Mikroorganismen haben.“ Es zeigte sich bereits, dass Biofilme auch nach der Desinfektion und Reinigung auf Oberflächen in den Lebensmittel verarbeitenden Betrieben zu finden sind.

Sie stecken gar in sauberen Schläuchen

Eine Überraschung war, dass simple Wasserschläuche eine Gefahr für Kontaminationen sind: „Diese Schläuche, die überall im Einsatz sind, waren zuvor nicht im Fokus der Reinigungsstrategien. Doch in ihnen stecken oft Biofilme“, so Kober-Rychli. Spült man eine frisch gereinigte Oberfläche mit Wasser aus dem Schlauch, bringt man wieder die Bakterien auf, deren Artverwandte man wenige Minuten zuvor mit Desinfektionsmitteln gekillt hat. Biofilme sind zugleich eine Strategie der Bakterien, um Resistenzen zu entwickeln. „In einem neuen Projekt testen wir, ob es in den Betrieben zu weniger Problemen kommt, wenn Wasserschläuche regelmäßig ausgetauscht werden“, sagt Kober-Rychli. Ihr Team probiert im Labor aus, mit welchen Mitteln man der Bakteriengemeinschaft beikommen kann, um z. B. die Listerien-Belastung zu verringern. „Außerdem etablieren wir Methoden, um Biofilme schnell zu detektieren“, sagt Wagner. Ein spezieller Scanner für Oberflächen, der Bakterienbeläge klar sichtbar macht, ist bereits in Entwicklung.