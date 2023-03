Worauf warten wir noch?

Es braucht einen breit aufgestellten Wagniskapitalfonds zur Stärkung hiesiger Wachstumsunternehmen.

Der Autor Robert Holzmann (* 1949 in Leoben, Stmk.) ist Wirtschaftswissenschaftler und seit September 2019 Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank. Von 1997 bis 2011 war er in verschiedenen Positionen bei der Weltbank in Washington tätig.

Gut kapitalisierte Unternehmen tragen zu ökonomischer Stabilität, Innovation und Wachstum bei und erleichtern die digitale Transformation sowie den Wandel zu einer klimaneutralen Wirtschaft. Darüber hinaus kann der Kapitalmarkt die grüne Transformation beschleunigen, da dieser möglicherweise effizienter in der Auswahl „grüner“ Investitionen agiert als Banken. All dies ist aus Sicht einer im Wettbewerb stehenden Volkswirtschaft und einer stabilitätsorientierten Notenbank von überaus hoher Bedeutung. Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups sowie für etablierte Unternehmen sind in Österreich relativ gut verfügbar, jedoch besteht eine Lücke in der Verfügbarkeit von längerfristig orientiertem inländischen Eigenkapital für Unternehmen, die nach einer erfolgreichen Start-up-Phase weiter expandieren und sich zu kapitalmarktfähigen Unternehmen entwickeln wollen.

Angst vor Einfluss von außen

Ein Grund für die fehlende Wachstumsfinanzierung in Österreich ist neben dem Mangel an Finanzwissen und der steuerlichen Benachteiligung von Eigenkapital gegenüber Fremdkapital insbesondere oftmals auch die Abneigung von Unternehmenseigentümern gegenüber einem maßgeblichen externen Einfluss, wodurch Wachstumschancen nicht ergriffen und kapitalintensive Innovationen nicht getätigt werden.