Team Doskozil, Team Kärnten, Team Nehammer

Um Herbert Kickl Paroli bieten zu können, wird sich die ÖVP ziemlich anstrengen müssen und die SPÖ recht rasch eine Entscheidung treffen.

Das Wichtigste vor einer Wahl ist, dass die eigenen Funktionäre an den Erfolg glauben. Sonst wird es nämlich schwierig. Ein Kollege fragte jüngst einen ehemaligen ÖVP-Spitzenpolitiker, wann denn Sebastian Kurz zurückkehre. Antwort: „Gar nicht. Weil Nehammer die Wahl gewinnt.“ Das werden zwar nicht alle in der ÖVP so sehen, aber immerhin: Es gibt welche, die das so sehen. In der SPÖ ist das nicht ganz so sicher – abseits des engsten Kreises um Pamela Rendi-Wagner. FPÖ-Chef Herbert Kickl hingegen strotzt derzeit vor Energie. Und das färbt auch auf seine Funktionäre ab.



Man kann Herbert Kickls Rhetorik empört ablehnen oder begeistert aufnehmen wie seine Anhänger. Dass er über ein großes Maß an rhetorischem, man könnte auch sagen demagogischem Talent verfügt, ist aber offensichtlich. Da werden sich die Kontrahenten im Nationalratswahlkampf anstrengen müssen, Schritt zu halten, etwa in den TV-Duellen.