Shoppen mit Sternenzauber

Das Kind ist noch immer ein bisschen beleidigt, dass es vor Monaten bei Harrods in London nicht jenen Thermo-Kaffeebecher bekommen hat, mit dem man dank eingebauter Powerbank auch sein Handy unterwegs aufladen kann

Ich habe mich gegen das Wunderding ausgesprochen, weil das Kind weder unterwegs noch sonst wo Kaffee trinkt und auch nie darüber klagt, dass es sein Smartphone im Bus nicht aufladen kann.

Überhaupt klingen diese Multifunktionserfindungen immer irrsinnig smart, auch wenn man diese Vielfachfunktionen dann in der Praxis wahrscheinlich eh nicht so richtig nutzt. Oder wie oft haben Sie Ihr Multifunktionstuch, das Sie sich als Halstuch gekauft haben, tatsächlich schon zu einer Piratenmütze oder einer Sturmhaube umgewandelt? Eine interessante Erfindung ist dabei auch die 2-in-1-LED-Trinkflasche – offenbar gedacht für jene Momente im Leben, in denen man sein Wasser beleuchtet transportieren möchte.