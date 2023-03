Kochen in Holz, Pastell oder Marmordesign

Nicht nur viele Feiern enden in der Küche: Ob als separater Raum oder in den Wohnbereich integriert, ist sie auch im Alltag meist das Herz der eigenen vier Wände. Was bei ihrer Planung und Gestaltung zu beachten ist.

In (Ur-)Großelterntagen war der mit Holz oder Kohle zu beheizende Herd oft das wichtigste Möbel im Haushalt. Hier wurde gekocht, Wasser erhitzt, gemeinsam gearbeitet und geredet. Er sorgte zudem für eine wohlige Raumtemperatur. Vieles hat sich seitdem verändert. Die einst händisch zu beheizende Wärmequelle wich modernerer Ausstattung. Doch eines blieb gleich: Der Ort, an dem Speisen zubereitet werden, ist immer noch einer der wichtigsten Räume, in dem Familien gern viel Zeit verbringen.





► Raumplanung & Ausstattung.



Letztere wird gewöhnlich nach dem persönlichen Geschmack gewählt, doch wo sich die Küche verortet, richtet sich mitunter nach den jeweiligen Raumvorgaben, nach der Lage der Anschlüsse sowie von Türen, Fenstern und Heizkörpern. Nicht immer ist es möglich, die Küche in den Wohnraum zu integrieren oder – umgekehrt – einen eigenen Raum zum Kochen zu schaffen.



„Was die ,gemeine‘ Küchen auszeichnet, ist, dass eine sorgfältige Gestaltung mit besonderem Augenmerk auf Materialen, Details und mit Fokus auf das Wesentliche geschaffen werden sollte“, weiß Produktdesigner Felix Muhrhofer. „Es geht darum, einen Ort entstehen zu lassen, an dem sich die besondere Kulturtechnik des Kochens praktisch umsetzen lässt und an dem auch Gemeinschaft gelebt werden kann. Wohnen, Essen und seine Zubereitung sollten eine Einheit bilden.“ So empfiehlt der Fachmann bei Anschaffungen, die über Jahre hinweg funktionieren sollen, nicht jeden Euro umzudrehen.





► Stauraum und Platzierung.



„Der erste Schritt ist eine umfassende, detaillierte Planung. Man ist gut beraten, sich die Unterstützung von professionellen Küchenplanern zu sichern“, raten Interieur-Designerin Anneliese Nather und ihr Mann, Hans, Eigentümer der Eumola GmbH und des Labels Casa & Più. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, kann beispielsweise nicht nur entlang der Wände gestaltet, sondern auch ein in den Raum ragender Arbeitsbereich oder eine Kochinsel angepasst werden. Nather: „Die Benutzung dieses Bereichs von mehreren Seiten, teils zum Kochen, teils als Esstisch oder Bar, stellt einen funktionalen Mehrwert dar, den man nicht außer Acht lassen sollte.“



Darüber hinaus sollte bei der Einrichtung an die Verstaumöglichkeit von Zusatzgeräten wie Küchenmaschinen oder Toaster gedacht werden. „Sie sollten zwar schnell zur Hand, gleichzeitig aber bei Nichtbetrieb unsichtbar sein. Da helfen verschließbare Schränke mit ausziehbaren Fächern“, empfiehlt Küchenarchitekt Roland Woborsky. Schiebetüren wiederum vermeiden Platzverbrauch beim Hantieren.





► Funktionalität und Workflow.



Die räumliche Nähe von Herd, Backrohr und Kühlschrank sowie Abwasch, Geschirrspüler und Abstellflächen muss idealerweise gegeben sein, um effizient und angenehm arbeiten zu können. Die Funktionalität der Geräte und ergonomische Aspekte wie die Höhe der Arbeitsfläche sind ebenfalls entscheidend. Die Fronten geben der Küche ihr Aussehen, sie sind ihr wahres Gesicht. Während in der Vergangenheit nach knalligen Farben gefragt wurde, sind nun helle Farben wie Vanille oder Magnolie sowie gedeckte Farben wie Schwarz, Anthrazit, aber auch Rosttöne beliebt. Dazu kommen Oberflächen in ausgefallenen Looks und mit speziellen Oberflächenstrukturen. Nather: „Bei ihrer Auswahl sollte besonderes Augenmerk auf die Reinigung gelegt werden. Kochen bringt eine starke Oberflächenverschmutzung mit sich.“ Man bedenke, stark strukturierte Flächen sind schwer sauber zu halten.

Praktisch, in Holz: Tisch, Stauraum und Arbeitsfläche in einem. Getty Images







► Farben und Materialien.



In offenen Wohnküchen ist es ratsam, die Möbel schlicht, homogen und in repräsentativen Materialien zu halten. Die Palette ist dabei riesig. Fast jeder Werkstoff kann seinen Platz auch an Küchenfronten finden. Zum Einsatz kommen da Holz, Stein, Messing, Kupfer, Keramik, Quarzite oder Kunststoffe, die von Folie über Laminat bis zum hochwertigen „Fenix“ reichen, das einer samtmatten Lackierung gleicht, aber wesentlich widerstandsfähiger ist.



Wer natürliche, authentische Materialien und hochwertiges Understatement bevorzugt, greift seltener zu Hochglanzlack und poliertem Messing. Hier könnte offenporiger Naturstein und gebürstetes Holz in Naturfinish eine gute Wahl sein. „Spannende Gegensätze können polierter Edelstahl und Granit erzeugen. Ergänzt durch warmes Holz ergeben sich schöne Kompositionen“, schlägt Woborsky eine mögliche Kombination vor.





► Lichtgestaltung.



Für jede Küche gilt: Es wird gearbeitet. Das heißt, auf schattenfreies Licht im Arbeitsbereich und stimmiges Licht im Sitzbereich sollte nicht verzichtet werden. Lichtexpertin Andrea Graser setzt dabei sowohl auf natürliche als auch künstliche Lichtquellen, die atmosphärisch über den Tag begleiten. „Wir haben heute die Möglichkeit, uns die Sonne künstlich in den Raum zu holen und damit individuell zu gestalten“, bemerkt sie. „Licht schafft und zoniert Räume. Durch seinen gezielten Einsatz kann es sich in dem Raum an unsere individuellen Bedürfnisse über den Tag hinweg anpassen. Durch ein gekonntes Zusammenspiel von direkten und indirekten Lichtquellen wird die Wohnküche definiert.“ Die Wohnküche bzw. die separate Küche sind jene Räume, auf die wir uns mit allen Sinnen einlassen. Das muss sich im Lichtkonzept widerspiegeln.