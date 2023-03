Wohin bewegen sich die europäischen Sozialdemokraten?

Pédro Sanchez zu Besuch bei seiner Amtskollegin Sanna Marin in Helsinki. via REUTERS

Die SPÖ könnte Anleihe bei anderen EU-Ländern nehmen, um ihrer Orientierungslosigkeit Herr zu werden.

Europas große Zukunftsthemen sind eine Steilvorlage für die Sozialdemokratie – doch in Österreich verpufft sie ungenützt. Dabei mangelt es in der EU nicht an Vorbildern: Zwei unterschiedliche, gleichermaßen Erfolg versprechende Strömungen im Norden und Süden Europas könnten der SPÖ als Beispiel dienen, um wieder an Profil zu gewinnen.

Pragmatischer Norden

„Kompetent, direkt, erfrischend“ – so lauten die Attribute, die Finnlands sozialdemokratischer Anhängerschaft zu ihrer Premierministerin, Sanna Marin, in den Sinn kommen. Die 37-Jährige hat es geschafft, mit Pragmatismus, Bestimmtheit und Charisma mehr und mehr junge Wähler für ihre Partei zu begeistern.