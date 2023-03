Wayne Shorter ist tot: Er führte den Jazz zu neuen Ufern

Der berühmte Saxofonist half, das Genre Fusion in die Welt zu bringen. Vom Buddhismus beeinflusst, wurde er auch als Komponist bekannt.

Der Mann konnte nicht nur mit seinem Instrument an den richtigen Stellen schweigen. Einmal fragte ihn „Die Presse“, wie er es denn so viele Jahre mit dem extrovertierten Joe Zawinul in der Fusion-Band Weather Report ausgehalten habe – und er antwortete darauf einfach mit einem Lächeln. Kein hässliches Wort kam Wayne Shorter über die Lippen, obwohl bekannt ist, dass es Querelen gab.

Der 1933 in Newark (New Jersey) geborene Sopran- und Tenorsaxofonist war als Nichiren-Buddhist auch eine Art Mystiker, der vorzugsweise in Rätseln sprach. Inspiriert soll ihn in seinen frühen Jahren die Art haben, wie John Wayne in den Westernfilmen um die Ecke bog. Er prägte gern Bilder, über die man sinnieren konnte.