Vom Pferd gestürzt: 18-Jährige verletzt sich bei Reitunfall schwer

Die junge Frau wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Graz geflogen.

Eine 18-Jährige ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in einem Reitstall im obersteirischen Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) schwer verletzt worden. Die junge Frau war aus bisher ungeklärter Ursache kurz nach 13.00 Uhr vom Pferd gestürzt und bewusstlos am Boden liegen geblieben. Sie wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber C17 in die Universitätsklinik Graz geflogen, wie das Rote Kreuz mitteilte.

Unmittelbar nach dem Unfall hatten mehrere Ersthelfer, darunter zwei First Responder des Roten Kreuz sowie eine Diplompflegekraft und eine Ärztin Erste Hilfe geleistet, bis die Crew des Christophorus-Notarzthubschraubers eingetroffen war. Die junge Frau hatte bei dem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

