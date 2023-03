John Cale lässt seine Songs ächzen – und streichelt unsere Seelen

Ein unvergesslichlicher Auftritt: Im Porgy & Bess harmonierten neue Stücke mit Klassikern.

Eine Legende betritt die Bühne. Ein Haarwuschel steht in alle Richtungen, am Nasenrücken ruht ein zierliches Gestell. Alterskurzsichtigkeit macht auch vor Popstars nicht halt. John Cale wird am 9. März 81 Jahre alt. Aber immer noch strahlt er Virilität aus, und das liegt nicht allein am herben Bariton. Da ist noch viel Spannung im Körper. Der Mann hat rechtzeitig Drogenexzesse gegen Fitnesscenter-Manie eingetauscht. Das zahlt sich jetzt aus. Altersmilde kennt er nicht.

Und so gastierte er im Wiener Porgy & Bess mit einem Trio kompromissloser Rockinstrumentalisten. Leutescheu wie eh und je verschanzte er sich hinter Laptops und Keyboards. Und wie so oft sabotierte der Meister, der sich nie zwischen Avantgarde und Popkulinarik zu entscheiden vermochte, live seine eigenen Songs. Er malträtiert sie gerne, bis sie ächzen, und mit ihnen die eher Zartbesaiteten seiner Fans.