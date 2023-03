Hoher EU-Beamter ließ sich von Katar einladen

Eva Kaili, Ex-Vizechefin des EU-Parlaments, bleibt in U-Haft. Der Skandal erhält aber neue Facetten.

Brüssel. Die belgische Justiz bleibt im Korruptionsskandal „Katargate“ hart: Weder Eva Kaili noch Marc Tarabella dürfen die Untersuchungshaft verlassen, befand eine Berufungskammer in Brüssel am Freitag. Die abgesetzte frühere Vizepräsidentin des Europaparlaments darf frühestens in zwei Monaten wieder um Freilassung ansuchen, ihr belgischer Fraktionskollege von den Sozialdemokraten in einem Monat. Immerhin wird er in ein Gefängnis in der Nähe seines Wohnortes in der Wallonie verlegt. Bei Kaili dürfte die Entscheidung auf Verlängerung der Untersuchungshaft auch darin begründet sein, dass sie aus der Zelle ihre Schwester telefonisch ersucht hatte, einen USB-Stick und ein Mobiltelefon in einer ihrer Wohnungen sicherzustellen. Der Verdacht der versuchten Beweismittelmanipulation steht also im Raum.



Abseits dieser beiden Europaabgeordneten, die verdächtigt werden, sich vom Emirat Katar mit Hunderttausenden Euro für prokatarische Stimmungsmache im Parlament bestechen haben zu lassen, hat der Skandal diese Woche eine neue Facette gewonnen. Das Magazin „Politico“ enthüllte, dass sich der Generaldirektor für Verkehrspolitik in der Europäischen Kommission, Henrik Hololei, von 2016 bis 2021 kostenlos mit der staatlichen katarischen Fluglinie Qatar Airways in der Business-Klasse nach Doha flog – um über deren Antrag auf Landerechte in der EU zu verhandeln. Zwei der Flüge wurden von der Regierung von Katar direkt bezahlt, der Rest von katarischen Lobbygruppen. Ein Sprecher der Kommission erklärte, es hätten keine Interessenkonflikte vorgelegen, darum habe die Kommission die Flüge genehmigt. Die Frage, ob Hololei auch in Doha nächtigte und wenn ja, wer dafür bezahlte, konnte er nicht beantworten. (GO)