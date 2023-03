Ronaldinhos Sohn bei Barcelona: Das Versprechen eines Namens

Auf den 18-jährigen João Mendes warten in Barcelona die übergroßen Fußstapfen seines Vaters Ronaldinho.

Auf den 18-jährigen João Mendes warten in Barcelona die übergroßen Fußstapfen seines Vaters Ronaldinho. imago images / Xinhua

João Mendes muss künftig beim FC Barcelona gegen den Schatten des berühmten Vaters, Neider und Kritiker anspielen. Für Klubs indes ist es ein Coup ohne Risiko.

Barcelona/Wien. Die Schlagzeilen waren garantiert, und es war nicht sein Name, der sie lieferte. Die Verpflichtung des 18-jährigen João Mendes durch den FC Barcelona schlug vor allem durch den obligatorischen Beisatz quer durch alle Medien ein: der Sohn von Ronaldinho. Dieser hatte zwischen 2003 und 2008 für die Katalanen gezaubert, unvergessen, als ihn 2005 nach einer Gala im Clasico sogar die Fans von Erzrivalen Real Madrid im Bernabeu-Stadion mit Standing Ovations bedachten. „Er hat Barça das Lächeln zurückgegeben“, sagte Klubpräsident Joan Laporta über den Brasilianer mit dem markanten Grinser.





Ronaldinhos Fußspuren in Barcelona sind also riesig, João Mendes soll sich ihnen über Nachwuchsauswahlen nähern. Obgleich der Teenager unter dem Namen seiner Mutter auftritt, wird ihn der Schatten des übergroßen Vaters auf jeden Fußballplatz begleiten. Die Rechnung vieler Anhänger ist simpel wie gefährlich: Je berühmter der Vater, desto talentierter der Sohn. Ein Trugschluss, wie der Blick in die Geschichte beweist, einer, der nicht nur Karrieren, sondern schon Leben zerstört hat.