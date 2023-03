Putin-Gegnerin Kallas droht Abwahl

Bei der Parlamentswahl am Sonntag ist ein Sturz der Regierung von Kaja Kallas über Alltagsprobleme und Populisten möglich.

Kristian und Stiine sind ein ungleiches Paar. Der groß gewachsene Werkstudent mit der Palästinenserschärpe und die zierliche Rentnerin in der dünnen Windjacke machen vor dem Einkaufszentrum Kristiine Wahlkampf für die Ekre-Partei. „Sämtliche Schulen müssen sofort auf Estnisch unterrichten, der estnische Wald darf nicht zu Exportpapier verarbeitet werden“, wirbt Stiine. Kristian wettert gegen die Globalisierung und das Diktat Brüssels, sowohl in der EU wie in der Nato. Das Interesse der Passanten ist gering, doch Kristian redet sich in Fahrt. An seinem Hals baumelt ein Runen-Abzeichen aus Leder.

Beide werben für Kandidat Nummer 536: Urmas Espenberg, der als Mitglied der rechtsextremen Estnischen Konservativen Volkspartei (Ekre) bei der Parlamentswahl am Sonntag „Estland retten“ will. Laut Umfragen könnte diese samt der ihr vielfach nahestehenden Zentrumspartei (Kesk) die sozialliberale Regierung unter der europäischen Star-Regierungschefin Kaja Kallas (Reformpartei) stürzen.