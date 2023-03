„Vertrauen in sich und andere“

Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Chefin Gesundheitsverbund

„Mir wäre es ja am liebsten, der Weltfrauentag wäre ein Tag, an dem wir nur Erfolge feiern könnten, und einige gibt es ja schon“, sagt Evelyn Kölldorfer-Leitgeb. Sie ist Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev) mit rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Selbstverständlich leben Frauen heute gleichberechtigter als 1911, dem Jahr, in dem zum 1. Mal der Internationale Frauentag stattfand. Aber: Noch immer leben wir in einer patriarchalen Welt, also einem System, in dem viele, auch Frauen im Gegensatz zu Männern, Nachteile haben. Darauf müssen wir nicht nur aufmerksam machen, sondern wir müssen auch dagegen vorgehen.“ Einen Ratschlag an junge Frauen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, hat sie auch: „Wir Frauen neigen aufgrund unserer Sozialisierung häufig dazu, Dinge immer möglichst perfekt machen zu wollen. Aus diesem Grund verlangen wir oft viel von uns, fühlen uns für alles zuständig und verantwortlich“, sagt Kölldorfer-Leitgeb. „Auch ich musste erst lernen, Dinge loszulassen und vor allem abzugeben. Mein Rat an Frauen lautet daher, Vertrauen zu haben. In sich selbst und andere. Wir schaffen es nicht allein, aber gemeinsam, in gegenseitigem Vertrauen, sind wir umso stärker.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2023)