„Werde oft wie ein Teenager dargestellt“

Madeleine Darya Alizadeh, Unternehmerin und Influencerin

Eines kann Madeleine Darya Alizadeh gar nicht leiden: wenn sie immer nur als Influencerin bzw. Modebloggerin bezeichnet wird. Denn die 34-Jährige, die unter dem Namen DariaDaria Bekanntheit erlangte, ist vor allem auch Unternehmerin. 2017 gründete die Wienerin das Fair-Fashion-Label Dariadéh und leitet seither die Geschäfte.

Als Mann wäre ihr das nicht passiert, ist sie überzeugt. „Es gibt einen männlichen Kollegen von mir, der eins zu eins dasselbe macht wie ich, und er wird inzwischen überall als Unternehmer bezeichnet, nicht als Influencer“, erzählt Alizadeh der „Presse“. Interviewanfragen würden sich bei ihr zudem meist auf weiche, gefühlsbetonte Themen beziehen. „Ich werde auch oft wie ein Teenager, der seinem Hobby nachgeht, dargestellt. Selten werde ich als CEO, Gründerin oder Unternehmerin bezeichnet“, sagt die 34-Jährige. Beispiele wie diese könnte sie noch unzählige nennen, wie sie sagt.

Den Internationalen Frauentag brauche es mehr denn je. Er mache darauf aufmerksam, dass der Kampf um Gleichberechtigung noch nicht vorbei ist. Außerdem erinnere er daran, dass Frauen nach wie vor für gleiche Leistung weniger Geld erhalten und sehr viel unbezahlte, unsichtbare Arbeit leisten. Auch in Wien seien sie im öffentlichen Raum nach wie vor unterrepräsentiert. „In Führungspositionen sowieso“, sagt Alizadeh. Ihr Ratschlag an junge Frauen: sich nicht in Rollen zu drängen oder instrumentalisieren zu lassen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2023)