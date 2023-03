Inflation setzt Nestlé & Co. zu

Kunden wandern wegen der Teuerung zu Eigenmarken der Supermärkte ab. Der Gipfel der Inflation dürfte aber bald erreicht sein.

Frankfurt. Die Teuerung bei Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs wird auch für die Hersteller von Markenprodukten zum Problem. Firmen wie Unilever (Knorr, Dove, Pfanni) und Reckitt Benckiser (Calgon, Sagrotan) meldeten zuletzt rückläufige Verkaufszahlen, da viele Verbraucher in der Lebenshaltungskostenkrise zu billigeren Eigenmarken greifen. Am gravierendsten ist das Problem in Europa, wo sich die Supermarktketten gegen Preiserhöhungen sträuben. „Die Europäer stehen unter Stress“, sagte Reckitt-Chef Nicandro Durante. „Bei der Preissetzungsmacht gibt es ein Problem.“

Bislang galten die Reckitt-Produkte aus dem gesundheitsbezogenen Sortiment als rezessionssicher, da sie in größeren Abständen gekauft und von vielen Konsumenten als unverzichtbar angesehen werden. In dieser Woche meldete das britische Unternehmen jedoch einen Rückgang der verkauften Mengen um 5,8 Prozent, der sich nur zum Teil dadurch erklären lässt, dass nach der Pandemie weniger Desinfektionsmittel verkauft wurden.

Bei Unilever ist die Lage ähnlich. Der Produzent von Marken wie Mondamin und Rexona hat im Vorjahr die Preise in Europa um 8,3 Prozent erhöht. Das Volumen der von Unilever dort verkauften Produkte sank in der Folge um 3,9 Prozent. In Nordamerika hob der Konzern die Preise noch kräftiger an, jedoch fiel dort der Absatz nur halb so stark. Auch Nestlé (Kitkat, Maggi), Danone (Actimel) und Colgate-Palmolive (Elmex, Ajax) haben auf das Problem des schwächelnden Konsums in Europa hingewiesen.

„Es ist ein Umbruch“, sagte Unilever-Finanzchef Graeme Pitkethly in einer Analysten-Konferenz über den Übergang von der Deflation zur Inflation in Europa. „In letzter Zeit haben wir in Europa in den meisten Kategorien Marktanteilsgewinne bei Eigenmarken gesehen.“

Der Inflationsgipfel indessen ist nach Ansicht der Chefs von Branchenriesen wie Reckitt und Nestlé erreicht. Lieferschwierigkeiten in der Landwirtschaft, die anhaltenden geopolitischen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und ein stärker als erwartet ausfallender Aufschwung in China könnten jedoch zu weiteren Schocks bei Rohstoff- und Logistikkosten führen. (Bloomberg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2023)