„Frauenmeinung soll zählen“

Ema Kaiser-Brandstätter, Kuratorin, Kulturmanagerin

Über einen Mann würde man wahrscheinlich einfach sagen: Er kann sich durchsetzen. „Mir wird nachgesagt, dass ich die ur harte Bitch bin“, sagt Ema Kaiser-Brandstätter.

Die Kuratorin und Kulturmanagerin hat sich in Wien nicht zuletzt mit dem Schwerpunkt Female Empowerment einen Namen gemacht. „In der Kunstbranche tut sich schon viel“, sagt sie. „Trotzdem werden Frauen und Männer noch nicht gleich behandelt, das sieht man auch an den Preisen, die bei Auktionen erzielt werden.“ Eine Studie, die sie vergangenes Jahr in Auftrag gegeben hat, zeigt, dass mehr als die Hälfte der Österreicher der Meinung sind, dass Frauen benachteiligt werden. „Da hat sich nichts geändert“, sagt sie. „Ich hätte gern, dass ab morgen die Meinung einer Frau das Gleiche zählt wie die eines Manns.“ Das Gegenbeispiel sei der Fall des Schauspielers Florian Teichtmeister, der von seiner Ex-Freundin angezeigt wurde – und die meisten glauben machte, dass das bloß eine Racheaktion sei. „Dass der Frau niemand glaubt, das hat mich grundlegend erschüttert.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2023)