„Sexismus ansprechen“

Parvin Razavi, Küchenchefin im &Flora

Sie ist eine von wenigen Küchenchefinnen auf hohem Niveau: Parvin Razavi, mit dem &Flora zuletzt zur Newcomerin des Jahres gekürt. Warum das so ist? „Da der Job hart ist, zeitintensiv, familienunfreundlich“, sagt sie. Und schiebt gleich nach: „Warum gibt es so viele Männer in dem Bereich? Da ihre Frauen den Haushalt und die Familie managen.“ Es sei nicht so, dass gar nichts passiere. „Aber nicht genug, weil Österreich zu konservativ denkt.“ Helfen könnte etwa Kinderbetreuung am Nachmittag und Abend – nicht nur für Menschen in der Gastronomie sinnvoll. Ihre Töchter brauchen das nicht mehr, aber: „Man ist keine schlechte Mutter, wenn man den Job gern und gut macht. Es geht auch darum, selbstständig und unabhängig zu sein: So viele Frauen sind in Abhängigkeit von ihren Männern.“ Ihr Rat an junge Frauen in der Branche: „Ziele definieren. Und sich nicht schlecht behandeln lassen: Sexismus und Diskriminierung ansprechen und anzeigen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2023)