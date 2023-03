Nalan Gündüz, Direktorin des Frauenfonds LEA

Ein Wort, auf das Nalan Gündüz gern verzichten würde, ist „Powerfrau“. „Ich will nicht so genannt werden.“ Warum müssten Frauen Superkräfte aufbringen, um Privatleben und beruflichen Erfolg zu vereinen? „Wir sollten ermöglichen, dass Frauen ohne Extraanstrengung erfolgreich sein können, in jeder Branche.“ Als Chefin des vom Bund eingerichteten Frauenfonds LEA arbeitet Gündüz daran, dass dies noch mehr Frauen gelingt. Jungen Frauen rät sie, ihren sozialen Kompetenzen und Stärken gleich viel Bedeutung zukommen zu lassen wie Fachwissen und „viele persönliche Kontakte, auch außerhalb der eigenen Bubble, zu knüpfen“. Und: „Sich nie von Träumen abbringen lassen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2023)