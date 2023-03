Diese Bücher machen Lust auf Architektur

Wie wollen wir leben? Wer macht Stadt? Um sich dem Thema Architektur zu nähern, gibt es verschiedene Wege: etwa über das Festival Turn On, ein Buch mit farbenfrohen und musikalischen Entwürfen oder den Katalog des Architekturzentrums Wien als Einstiegsdroge.

Es ist noch nicht zu spät. Wenn Sie diesen Text lesen, ist es wahrscheinlich Samstagvormittag, und Sie überlegen, was Sie mit dem Tag noch anstellen wollen. Offensichtlich sind Sie an Architektur interessiert, sonst hätten Sie diese Seite nicht aufgeschlagen. Die Empfehlung für den Nachmittag fällt mir daher leicht: Das Architekturfestival Turn On im Radiokulturhaus Wien, geleitet von Margit Ulama und veranstaltet von der Architekturstiftung Österreich, öffnet um 13 Uhr die Pforten. Schon der Ort ist Architekturgeschichte: der Große Sendesaal im ehemaligen Ravag-Gebäude in der Argentinierstraße, 1935 von den Architekten Aichinger und Schmid mit Clemens Holzmeister entworfen. Turn On findet hier seit 2003 jährlich statt und besteht inzwischen aus zwei Teilen, einem ersten am Donnerstag und Freitag, in dem Planer und Unternehmen gemeinsam ein Projekt und seine technische Realisierung vorstellen, und einem zweiten Teil am Samstag, bei dem Architekt:innen ausgehend von einem Projekt ihre Denk- und Arbeitsweise präsentieren.

Inklusive eines Festvortrags von Walter Angonese und einer Talkrunde, in der András Pálffy, Wilfried Kühn und Claudia Cavallar um 16.15 Uhr über die Frage diskutieren, unter welchen Bedingungen neu bauen statt sanieren vertretbar ist, ergibt das 40 Präsentationen quer durch die hiesige Architekturlandschaft: vom VinziDorf bis zum Wien Museum, von Querkraft bis Flöckner und Schnöll. Als Gäste aus dem Ausland ergänzen Sergison Bates und Ripoll-Tizón das Programm. Die Vorträge sind auch über einen Livestream auf turn-on.at zu sehen.