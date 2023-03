Skischuhabdruck in die richtige Richtung

Vorarlberg. Lech Zürs gehört nicht nur zur Gruppe der zehn „Best of the Alps“-Orte. Am Arlberg wird auf die Dringlichkeit eines klimaschonenden Tourismus reagiert: Autos unter die Erde, Wärme aus Biomasse, räumliche Selbstbeschränkung.

Wer auf dem Bahnhof in St. Anton am Arlberg in der Wintersonne auf die Weiterfahrt nach Lech wartet, ist beinahe angekommen. Zumindest bei sich bietet die fünfeinhalbstündige Fahrt mit dem Railjet von Wien den idealen Zeitrahmen zur inneren Entschleunigung. Und macht gleichzeitig einen schlankeren CO 2 -Fußabdruck. Umfassende Ressourcenschonung ist in der Vorarlberger Wintersportregion angesagt. Im Regionalbus, der via St. Christoph und Kösterle nach Lech fährt, stellt sich kurz eine sportlichere Dynamik ein: Eine Schulskikursgruppe stapelt Gepäck und Skier im Gang und zwischen den Sitzen. Geteilt wird vor allem die Vorfreude auf insgesamt 305 km Piste. „An der Anreise müssen wir noch arbeiten“, sagt Hermann Fercher, Tourismusdirektor von Lech Zürs. Schließlich fallen beim Winterurlaub allein durch An- und Abreise mehr als die Hälfte der CO 2 -Emissionen an. Mit dem Zug kommen derzeit etwa acht, neun Prozent Urlauber, 15 Prozent per Flugzeug, der Rest mit Pkw. Dieser bleibt dann möglichst auf dem Parkplatz stehen. Für E-Autos wurde eine eigene Garage mit Lademöglichkeiten gebaut. Mobil sein kann man hier anders.

Zwischen den Liften in Lech und Zürs pendeln gut getaktet die Ortsbusse – gratis. Auch eine Elektrovariante wird getestet. Die Entscheidung, von wo aus man am besten in den Skitag startet, wird damit nicht leichter. Fest steht, dass sich nicht nur fürs Ortsbild, sondern auch messbar etwas verändert hat. Millionen individueller Autofahrten quer durch die Gemeinde konnten eingespart werden. Wie gut das dem exklusiven Skiort-Feeling tut, macht der kurze Spaziergang vom Rüfiplatz zum Skiverleih deutlich.