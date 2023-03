Das Drama in Nordsyriens belagerten Erdbebengebieten

Das Selbstverwaltungsgebiet in Nordsyrien ist eingekeilt zwischen dem Regime in Damaskus und der Türkei. Hasan Mohamad Ali vom Demokratischen Rat Syriens fordert internationalen Druck, damit Hilfe in die kurdischen Enklaven bei Aleppo durchgelassen wird.

Die Menschen stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Das Beben hat ihre Häuser zerstört. Es mangelt an Nahrung, Medikamenten, an allem, was sie zum Überleben brauchen. Fast vier Wochen, nachdem die Erdbebenkatastrophe über die Region hereingebrochen ist, leidet vor allem der vom Krieg zerrüttete Norden Syriens unter den massiven Folgen.

Aus den schwer zugänglichen Rebellengebieten bei Idlib werden Fälle von Cholera gemeldet. Und auch in anderen, von Syriens Regime blockierten Regionen ist die Situation prekär: in Shahba, wo Zehntausende Menschen leben, die bei türkischen Angriffen vertrieben worden sind; und in den Vierteln Sheikh Maqsoud und Ashrafieh in der vom Beben schwer getroffenen Stadt Aleppo.

Diese Enklaven gehören zur Selbstverwaltung, die Syriens Kurden mit Arabern und anderen Gruppen eingerichtet haben, sind aber vom Hauptgebiet der Selbstverwaltung abgetrennt: Shahba, nördlich von Aleppo, ist eingekeilt zwischen protürkischen Milizen und Syriens Regime. Und die vor allem von Kurden bewohnten Viertel Sheikh Maqsoud und Ashrafieh in Aleppo liegen inmitten des Herrschaftsbereichs des Regimes. Es kontrolliert, was hineindarf.

„Die Lage in Sheikh Maqsoud ist katastrophal“, schildert Hasan Mohamad Ali im Gespräch mit der „Presse“.