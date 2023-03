„Manchmal die einzige Frau in Sitzungen“

Lotte de Beer, Direktorin der Wiener Volksoper

Karriere zu machen war für Lotte Beer nicht immer einfach. „Als ich ein Baby bekommen habe, dachte ich, dass ich jetzt Karriere machen muss, als ob ich keine Mutter wäre. Gleichzeitig aber Mutter sein muss, als ob ich keine Karriere hätte. Das ist nicht gesund, das geht nicht“, sagt sie.

Die Gesellschaft müsse sich deshalb dahingehend ändern, dass sie arbeitenden Eltern die Chance gibt, auf eine gesunde Weise beides zu kombinieren. „Ich glaube, dass die jüngere Generation uns das noch besser lehren wird.“ Der Unterschied einer männlichen und weiblichen Karriere wird laut de Beer nämlich erst sichtbar, wenn Kinder auf die Welt kommen.

Darauf aufmerksam zu machen und „zumindest einmal pro Jahr“ am Weltfrauentag an die Bereiche zu denken, „in denen Gleichstellung noch nicht so gut funktioniert und man noch nachhelfen muss“, ist der Direktorin wichtig. Außerdem hofft sie, „dass ich es noch erleben werde, dass man keinen Weltfrauentag mehr braucht“.

In ihrem Geburtsland, den Niederlanden, sei das Thema Gleichberechtigung mittlerweile schon mehr angekommen. „Ich finde, man spürt, dass es in Wien schon noch etwas Besonderes ist, als Frau in einer Führungsposition zu sein“, erzählt de Beer. Denn: „In Holland würde es wahrscheinlich eher weniger vorkommen, dass ich manchmal in Sitzungen die einzige Frau bin.“ In Tel Aviv habe sie die Erfahrung gemacht, dass es selbstverständlich war, als Mutter Vollzeit zu arbeiten. Aber auch in Wien ändere sich jetzt viel, und sie ist „sehr optimistisch, dass sich das auch so weiterentwickeln wird“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.03.2023)