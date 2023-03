"Doppelmoral": ÖVP attackiert Grüne mit Flugzeug-Bild

Am Freitagabend rückte die ÖVP im Netz gegen den eigenen Koalitionspartner aus: Via Twitter verbreitete die Volkspartei ein offenbar heimlich aufgenommenes Foto der Grün-Abgeordneten Nina Tomaselli im Flugzeug. Das Bild sei Beleg ihrer „Doppelmoral“, so die Türkisen.

Nina Tomaselli, Fraktionsführerin der Grünen im ÖVP-Untersuchungsausschuss, ist nicht dafür bekannt, Rücksicht auf den Koalitionspartner zu nehmen. In der ÖVP ist die Abgeordnete folglich nicht sonderlich beliebt - das belegte die ÖVP am Freitagabend mit ihrem offiziellen Konto auf Twitter.



Dort verbreitete die ÖVP ein Bild von Tomaselli aus dem Flugzeug und rief die Grüne auf, "besser nicht mehr Moralapostel zu spielen". Anlass war eine Meldung von oe24.at, wonach Tomaselli per Flugzeug statt mit dem Zug nach Vorarlberg gereist sein soll. Für die ÖVP ist der Bericht ein weiterer Beleg für die "Doppelmoral" der Grünen-Abgeordneten.