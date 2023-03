Green Jobs ist für viele ein Fremdwort

15- bis 29-Jährige sehen ein Informationsdefizit.

Schätzungen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2030 in Österreich rund 100.000 Fachkräfte in den „Green Jobs“, also Berufen, die mit der Klima- und Energiewende in Verbindung stehen, gebraucht werden.

Zwar sagen 53 Prozent der Jugendlichen, sich intensiv mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen, und ungefähr ebenso viele haben an die Bedeutung von Fachkräften im Kampf gegen den Klimawandel gedacht.

Doch „die Möglichkeit, etwas für die Umwelt zu tun“ ist nur für 17 Prozent bei der Berufswahl ein wichtiger Parameter. Das Umweltthema wird als spannend und wichtig erachtet – aber nicht für die eigene Karriere. Das ergab eine Market-Umfrage im Auftrag von Oecolution Austria. Der Verein startet jetzt die Kampagne „Fighters4Climate #karrierefürsklima“, die 13 Berufsfelder mit ihren Chancen im Umweltbereich promotet. Das sei wichtig, sagt Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner, denn 81 Prozent der jungen Menschen empfindet einen Informationsmangel über Green Jobs.

Übrigens: Die Relevanz von Klimawandel- und Energiewende-Jobs für den Umwelt schätzen 76 Prozent der Befragten als hoch ein. 62 Prozent sagen zudem, Klima- und Energiewende-Jobs bringen mehr, als Protest auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Mit Green Jobs verwinden die meisten Jugendlichen technische Berufe (25 Prozent) wie Techniker, Installateure, Solar und Photovoltaikmonteure oder Energietechniker. Das größte Interesse besteht an den Berufen Softwaredesigner (44 Prozent), Solartechnker (39 Prozent9 und Energietechniker (37 Prozent).[T9WQK]