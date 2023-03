Speichel macht Geschmack

Der Schleim im Mund schmiert die Nahrung und macht ihre Aromastoffe zugänglich, er schmiert aber auch soziale Beziehungen.

Wenn uns das Wasser im Mund zusammenläuft, dann besteht es zu 99 Prozent tatsächlich aus Wasser. Aber der Rest ist eine hoch komplexe Mischung mit breit gespannten Funktionen: Speichel, von dem wir am Tag einen bis 1,5 Liter produzieren und der die Schleimhäute des Munds mit einer durchschnittlich ein Millimeter dicken Schicht überzieht. Nur durch diese Befeuchtung bzw. Schmierung können wir reden und schlucken, aber Speichel hat viele andere Funktionen auch, er bildet die erste Abwehrfront des Körpers – mit Waffen des Immunsystems –, er schützt die Zähne, er leitet im Mund schon die Verdauung ein, mit Enzymen zum Abbau von Stärke und Fett, Amylasen und Lipasen.

Und er lässt das, was wir essen und trinken, erst munden, löst Aromastoffe und führt sie den Geschmacksknospen im Mund zu – und moduliert sie dabei –, setzt sie auch für die Duftsensoren in der Nase frei. Das blieb lang wenig beachtet, weil man sich bei Speisen und Getränken auf deren Materialeigenschaften konzentrierte, erst Jianshe Chen, Ernährungswissenschaftler an der Gongshang University in Hangzhou, hat 2009 den Blick erweitert, mit dem Begriff bzw. dem Erkunden des „food oral processing“, dessen Inhalte er gerade auf den letzten Stand gebracht hat (Annual Review of Food Science and Technology 13: 167), sie reichen von der Mechanik des Kauens bis zu den vielfältigen Wirkungen des Speichels.