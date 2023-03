Ist das jetzt echt die beste Welt?

Slug heißt der Rapper, Ant der DJ, 1996 haben die zwei in Minneapolis das Hip-Hop-Duo Atmosphere gegründet. Neues Album: „So Many Other Realities Exist Simultaneously“.

Atmosphere: „Okay“. Ist das die beste aller möglichen Welten? Wenn ja, wieso merkt man es nicht? Und wenn nein, wie schafft man es trotzdem, glücklich zu sein? Diesen alten Fragen nähert sich Rapper Slug hier mit einer Haltung, die man als pragmatischen Optimismus im Angesicht des Irrsinns beschreiben könnte. Ziemlich verschmitzt. So sagt er etwa: „Even if I was the only human left in population, this is dedicated to the dedication, you better love yourself today because tomorrow will be harder.“ Oder: „Happiness is my favorite physical feature, but I'm afraid I'll figure out that it's a mythical creature.“ Irgendwie erinnert diese so entspannte wie gewitzte Reimkunst über einem federnden Rhythmus, begleitet von Xylofon und zartem Klavier, an 1980er-Formationen wie A Tribe Called Quest. Im eleganten Fluss der Silben sogar an Urzeitliches wie „Rapper's Delight“. Old School im besten Sinn also. Okay!

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar und Heide Rampetzreiter

(„Die Presse“) sowie Michaela Pichler und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2023)