Ein Stück venezianische Geschichte

Im April wird bei Artcurial das Inventar des Hotel Bauer Palazzo versteigert. Solche Auktionen sind zum lukrativen Geschäft geworden.

So endet eine Ära: Vom Tiroler Immobilieninvestor René Benko 2020 erworben, steht dem geschichtsträchtigen Hotel Bauer Palazzo in Venedig eine Generalsanierung bevor. Beauftragt wurde der Architekt Alberto Torsello, der für die künftigen Pächter, die Rosewood Gruppe, das Hotel komplett überarbeiten soll. So manchem wird bei dieser Nachricht wohl schwer ums Herz. Auch bei mir macht sich ein bisschen Sentimentalität breit, saß ich doch noch vor zwei Jahren mit Freunden auf der wunderbaren Terrasse des Hotels, von der aus man über die Bucht von San Marco auf die Basilica Santa Maria della Salute blickt. Innen ist das Bauer herrschaftlich eingerichtet, im Stil des alten Venedigs.

Seine Entstehung 1880 verdankt es einer Liebesgeschichte zwischen dem jungen österreichischen Unternehmer Julius Grünwald und der Tochter des venezianischen Adligen Bauer. Es war eines der ersten Hotels, das zu dieser Zeit schon voll elektrifiziert war. Nach Grünwalds Tod restaurierten neue Besitzer das Hotel und erweiterten es mit einem neuen Gebäudekomplex im Art-déco-Stil am Campo San Moisè. 2020 ging es zurück in österreichische Hand.