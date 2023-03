Sie wollen feiern, wild tanzen, sich wieder spüren, leben, den Moment genießen, aber auch vergessen und nachholen: Die Jungen (und auch die Älteren) haben ihr Nachtleben wieder. Mit Partys, Spaß, mehr Respekt – und deutlich weniger Alkohol. Eine Spurensuche bei Nachtschwärmern, Bar- und Clubbesitzern.

Wenn Sophie Steininger in der Nacht tanzen geht, dann spürt sie es: das Gefühl von absoluter Freiheit. Von Leichtigkeit. Dann tanzt sie losgelöst vom Stress der Woche. „Fortgehen ist etwas, wo ich mich sehr im Moment befinde“, sagt die 25-Jährige. „Ohne dass ich mich von anderen Gedanken ablenken lasse.“ Danach sucht sie, wenn sie sich in Clubs wie der Pratersauna oder der Grellen Forelle zum Sound von Techno bewegt. Das will sie spüren, wenn sie in der Nacht ausschwärmt.

Auch Nikolaus Webersberger ist dem Tanzen verfallen. Wenn auch einer anderen Art von Musik. Er ist am Wochenende oft im U4 oder im Praterdome zu finden. Und seit Neuestem im Hip-Hop-Club Inc. am Schwarzenbergplatz. „Weil ich Hip-Hop für mich neu entdeckt habe.“ Ansonsten tanzt Webersberger zu gutem, zeitgenössischem Pop und Elektronic-Dance-Musik – und zwar regelmäßig, seit die Pandemiebeschränkungen voriges Jahr gefallen sind. „Mir ist das sehr abgegangen, mit Freunden zu guter Musik zu tanzen. Mir hat ein gewisser Teil meines Lebens einfach gefehlt“, sagt der 23-Jährige, der an der FH Technikum Wien studiert und bereits nebenbei arbeitet. Dabei war er noch am letzten Tag vor dem ersten Lockdown fort. Damals im Frühjahr 2020 stand er mit „gefühlt elf Leuten im U4“. Wer hätte damals schon gedacht, wie lange er das nicht mehr erleben würde.