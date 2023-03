In Deutschland droht eine Kirchenspaltung

Berlin sieht sich als das bessere, als das neue Rom. Die Auseinandersetzung zwischen der deutschen katholischen Kirche und dem Vatikan strebt dem Showdown entgegen.

Wir könnten die Geschichte als eine Anleitung zum Unglücklichsein in Paul Watzlawicks Sinn lesen. Die Geschichte zwischen Rom und Berlin, eigentlich Bonn, dem Sitz des Sekretariats der deutschen Bischofskonferenz. Die Geschichte von Erwartungen und Enttäuschungen, von Nähe und Entfremdung.



Es ist die Geschichte der materiell reichen, von selbstbewusst in selbstgefällig kippenden katholischen Kirche Deutschlands, die den Vatikan herausfordert. Die Autorität des Papstes ist erschüttert. Die Auseinandersetzung, welche Reformen der Kirche verpasst werden sollen, hat 2019 begonnen. Jetzt treibt sie nach dem Ende der Frühjahrstagung der Bischofskonferenz mit einer erneuten Zurechtweisung durch Papst-Boschafter Nikola Eterović auf einen Showdown zu: Von 9. bis 11. März, von Donnerstag bis Samstag, findet die Synodalversammlung zum fünften und letzten Mal in Frankfurt statt.