Weniger Arbeit, höhere Produktivität?

Eniss Agrebi setzt in seinem Friseursalon in der Wiener Innenstadt seit sechs Jahren auf eine Viertagewoche. Clemens Fabry

Jüngste Studien sind Wasser auf den Mühlen jener, die eine Viertagewoche fordern. Ihr Argument: Mit kürzerer Arbeitszeit steigt die Produktivität. Aber stimmt das? Und ließe sich damit unser Wohlstand überhaupt erhalten?

Im Friseursalon „Die Wiener Friseure“ von Eniss Agrebi in der Wiener Innenstadt werden Haare seit 2017 nur noch an vier Tagen in der Woche geschnitten. Zu viele Kunden hätten an Samstagen kurzfristig abgesagt – wenn das Wetter schön war und die Leute doch lieber ausgingen, anstatt beim Friseur zu sitzen. „Irgendwann war mir klar, so funktioniert das nicht mehr“, sagt Agrebi. „Ich wollte unsere Öffnungszeiten und damit auch die Arbeitszeiten meiner Mitarbeiter effizienter nutzen.“ Der Samstag sollte künftig geschlossen bleiben, dafür wird unter der Woche länger gearbeitet. Und der Montag war schon seit jeher zu.

Trotz so mancher aufgebrachter Kunden und gut gemeinter Ratschläge von Kollegen, dass ein Modell wie die Viertagewoche in einem Dienstleistungsgewerbe, wie die Haarschneiderei eines ist, nicht funktionieren würde, zieht Agrebi sechs Jahre später zufrieden Bilanz. Seine Mitarbeiter hätten deutlich weniger Krankenstände, der Umsatz decke locker alle Kosten ab und vor allem: „Unsere Produktivität ist deutlich gestiegen.“