Wenn der Flug für sauberes Wasser sorgt

Immer mehr Firmen bieten ihren Kunden per Aufpreis freiwillige CO2-Kompensation an. Wie hoch sind die dabei entstehenden Mehrkosten und was passiert mit dem Geld danach eigentlich? Eine Flugreise als exemplarisches Beispiel.

Etwa zwei Stunden und 20 Minuten dauert ein Flug von Wien nach Barcelona. Ein Airbus A320 verbraucht dabei rund sechs Tonnen Kerosin. Und durch die Verbrennung des Treibstoffes entstehen pro Passagier ungefähr 250 Kilogramm CO 2 . Kohlendioxid, das zumindest derzeit noch schwer verhindert werden kann. So arbeitet die Branche zwar an der Einführung von synthetischem Treibstoff auf Basis von grüner Energie – Sustainable Aviation Fuel, SAF – sowie der Entwicklung von Wasserstoffflugzeugen. Vorerst ist es aber vornehmlich noch fossiles Kerosin, das in den Turbinen verbrannt wird.