Alle Wege führen nach Leipzig

Nicolas Seiwald wird Salzburg im Sommer verlassen und in der deutschen Bundesliga für Leipzig spielen. Getty Images

Die Seidenstraße des europäischen Fußballs führt von Salzburg nach Leipzig, zwischen keinen anderen Klubs wird mehr Handel betrieben. Nicolas Seiwald ist bereits der 24. Spieler.

Geld, alle reden immer nur über Geld. Vor allem im Fußball. Leidige Debatten über Ablösesummen, der neidische Blick auf Gagen, das gierige Spiel mit Tickets und TV-Verträgen – dass „Mammon“ kein Spieler ist, versteht sich zwar von selbst, doch in dieser Gedankenwelt stehen Zahlen niemals im Abseits. Dabei, die Statistik definiert auch die Güte des Kicks, das zeigt der Blick auf die österreichische Bundesliga auf Anhieb. Etwa: Rapid liegt nach 19 Runden stolze 18 Punkte hinter Titelverteidiger Salzburg.

Die „Bullen“ gelten fürwahr als Seriensieger, von den vergangenen 16 Duellen haben sie 14 gewonnen. In Wals-Siezenheim ist man seit 2014 durchgehend Meisterfeiern gewöhnt, in Hütteldorf gelang das zuletzt 2008. Und, natürlich, auch beim Geld-Vergleich bleibt eine markante Zahl vor dem heutigen Liga-Duell hängen: in der Saison 2021/22 erwirtschafteten die Roten (152,52 Mio.) über 100 Millionen Euro mehr als Grünweiß (49,63 Mio.).