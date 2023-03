Harry und Meghan müssen Haus aufgeben

König Charles III. hat das Paar aufgefordert, seinen Wohnsitz in Windsor zu räumen.

Es dürfte, so spekulieren viele Medien, eine direkte Reaktion auf Prinz Harrys Enthüllungsbuch „Spare“ (deutscher Titel: „Reserve“) gewesen sein: König Charles III. soll seinen Sohn Harry und dessen Frau Meghan kurz nach der Veröffentlichung des Buchs mitgeteilt haben, dass sie ihren britischen Wohnsitz in Windsor räumen müssen. „Wir können bestätigen, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex aufgefordert wurden, ihren Wohnsitz in Frogmore Cottage niederzulegen“, gab eine Sprecherin von Harry und Meghan dieser Tage bekannt. Die beiden hatten Frogmore nach ihrer Hochzeit 2018 von Queen Elizabeth II. erhalten, leben aber seit Jahren hauptsächlich in Kalifornien.

Die königliche Anordnung sei bereits kurz nach der Veröffentlichung von Harrys Biografie im Jänner erfolgt, wurde aber erst jetzt bekannt. „Harrys bösartige Angriffe auf Camilla konnte König Charles nicht verzeihen − er musste zurückschlagen“, kommentierte der langjährige Royals-Fotograf Arthur Edwards in der Boulevardzeitung „Sun“. In seinem Buch legt Harry (38) unzählige Details aus dem Privatleben der Royals offen und erhebt besonders gegen seinen älteren Bruder William (40) und seine Stiefmutter Queen Camilla (75) schwere Vorwürfe. So wirft er Camilla vor, private Informationen über ihn und andere Familienmitglieder unter der Hand an die Presse gegeben zu haben, um sich in einem besseren Licht erscheinen zu lassen.

Ob Harry und Meghan nach dem Buch und Rauswurf an Charles' Krönung am 6. Mai teilnehmen, scheint mehr als fraglich. Die Vorbereitungen für das dreitägige Feierwochenende laufen jedenfalls auf Hochtouren. So arbeitet die Restauratorin der Londoner Westminster Abbey, Krista Blessley, seit Monaten an dem Krönungsstuhl. Dieser vergoldete, mit Glas verzierte „Coronation Chair“ ist rund 700 Jahre alt, auf ihm wurden bereits Henry VII., Charles I., Victoria und Charles' Mutter, Elizabeth II., gekrönt.



Absagen zur Krönung. Glaubt man Medienberichten, gibt es bei der Planung des Krönungskonzerts, das am 7. Mai auf Schloss Windsor stattfinden soll, Probleme. Zahlreiche Stars, die sich der König gewünscht haben soll, haben angeblich abgesagt, darunter Adele, Harry Styles, Elton John, die Spice Girls und Ed Sheeran, Letzterer wegen der Krebserkrankung seiner Frau. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2023)