Vier Menschen bei Skiunfällen in Tirol schwer verletzt

Am Giggijoch sind eine 61-jährige Belgierin und 70-jähriger Deutscher verunfallt. In Brixen im Thale fuhren zwei junge Deutsche zusammen.

Vier Menschen sind am Samstag bei Skiunfällen in Tirol schwer verletzt worden. Am Giggijoch in Sölden im Ötztal fuhr ein Unbekannter von hinten auf eine 61-jährige Belgierin auf. Wenig später übersah ebenfalls am Giggijoch ein 70-jähriger Deutscher eine gepolsterte Windenverankerung, prallte dagegen und verletzte sich. Und in Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) stießen zwei Deutsche im Alter von 23 und 24 Jahren zusammen und erlitten schwere Verletzungen.

Die verletzte 61-Jährige in Sölden kam laut Polizei zu Sturz, nachdem der Unbekannte auf sie aufgefahren war. Dieser setzte seine Fahrt daraufhin einfach fort, hieß es. Der Unfall in Brixen im Thale ereignete sich indes im untersten Bereich der Südabfahrt Hohe Salve. Der 23-Jährige wollte, nachdem er an der Bergstation der Kälbersalvenbahn ausgestiegen war, dort die Piste queren, als es zu dem Zusammenstoß mit seinem Landsmann kam. Beide wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.

