Kommt jetzt der Börsencrash?

Börsianer sind in Sorge: War die Freude über das Ende des Bärenmarkts verfrüht?

Erste Stimmen warnen vor allzu viel Markteuphorie. Zumindest eine Korrektur ist für manch einen Experten denkbar. Das bietet risikobereiten Anlegern auch Chancen.

Wien. Der Start in das Jahr 2023 erfolgte durchwegs positiv, die meisten Indizes kletterten nach oben. Eduard Baitinger, Leiter der Asset Allocation bei der deutschen Feri Gruppe, meint: „In den ersten Wochen deutete zunächst alles auf einen regelrechten Sweetspot hin: Verbesserte Konjunkturaussichten in China und Europa, eine nachlassende Inflationsdynamik und damit verbunden die Aussicht auf ein baldiges Ende der geldpolitischen Straffung in den USA.“

Rezessionsrisiko steigt

Einzelne Investmentstrategen sprachen bereits vom Ende des Bärenmarkts, so Baitinger. Die Hoffnung könnte sich aber als Trugschluss erweisen. „Wie schon so oft zeigt sich auch diesmal, dass die Bekämpfung sehr hoher Inflationsraten ein Marathon und kein Sprint ist. Da die großen Notenbanken zu weiteren Leitzinsanhebungen gezwungen sind, steigt das Risiko einer Rezession im späteren Jahresverlauf.“ Die Verunsicherung teilen offenbar immer mehr Anleger. Die Aktienmärkte verloren zuletzt an Schwung.