Aktivisten protestieren vor Rembrandt-Gemälde, ohne etwas anzuschütten

Vor dem berühmten Werk „Die Nachtwache“ in Amsterdam, haben Klimaschützer ein Plakat ausgerollt. Diesmal wurde weder etwas mit Farbe beschmiert, noch klebte sich jemand fest.

Klimaschützer haben im Amsterdamer Rijksmuseum vor Rembrandts berühmtem Meisterwerk "Die Nachtwache" demonstriert. Zehn Aktivisten der Gruppe "Extinction Rebellion" stellten sich am Sonntag mit einem Transparent vor das Gemälde, wie der öffentlich-rechtliche Sender NOS berichtete. Das Kunstwerk sei dabei aber weder beschädigt noch etwa mit Farbe beschmiert worden. Außerdem klebten sich die Aktivistinnen und Aktivisten nicht fest.



Es wurde ein großes Plakat vor dem Gemälde ausgerollte, mit der Aufschrift: „Rise up - faster than the sea“. Man solle gegen den Klimawandel „aufstehen“ und das schneller, als der Meeresspiegel ansteigt.

Wie die „Extinction Rebellion“ Niederlande auf Twitter schrieben, beteiligten sich zehn junge Menschen im Alter von 15 bis 22 Jahren an der Aktion. "Die Botschaft ist deutlich, keine Kunst auf einem abgesoffenen Planeten", hieß es. Die Museumsaufsicht lotste die Klimaschützer nach draußen.

"Die Nachtwache" zeigt die Amsterdamer Bürgerwacht. Es ist das berühmteste Werk des holländischen Meisters Rembrandt van Rijn (1606 - 1669).

