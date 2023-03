Als wäre Klavierspielen eine olympische Disziplin

Kraftakt zum Finale: Der russische Pianist Jewgenij Kissin beendete seine Porträtreihe unerbittlich nachdrucksvoll.

Wenn er's nur aushält, der Steinway. Man staunte vor der immensen Kraft und dem Druck, den Jewgenij Kissin auf die Klaviersaiten auslässt. Da gerinnt die Aussage des 51-Jährigen im Musikfreunde-Magazin schnell zur Koketterie: „Ich bin physisch nicht mehr ganz so kräftig wie früher. Also werde ich in den nächsten Jahren, bevor es zu spät ist, Stücke spielen, die neben allen anderen Qualitäten auch volle physische Kraft verlangen.“ Gesagt, getan, gehört: In Chopins Polonaise fis-Moll Opus 44 und in Préludes und Étude-tablaeus des von Kissin so hoch geschätzten Sergej Rachmaninow, dessen Todestag sich demnächst zum 90. Mal, dessen Geburtstag zum 150. Mal jährt.

Das verdient wohl höchsten Nachdruck, sodass Kissin selbst im für Klavier transkribierten Rachmaninow-Lied „Flieder“ den zur Gattung der Lippenblütlerartigen zählenden Duftspender allzu schmal- und hartlippig blühen ließ. Hier fehlte wohl auch der Stimmbalsam einer Renée Fleming, die diesen „Flieder“ beim im Jänner angesetzten, dann von Kissin stornierten Lied-Recital, das das Mittelstück der ihm gewidmeten Porträt-Reihe gewesen wäre, veredeln hätte sollen.